Ameghino y San Martín lideran sus respectivas zonas

El CAFA derrotó a Ciudadela y el “Sanma” a Universitario, en el segundo capítulo del Ascenso local.

Se disputó este sábado la segunda fecha del torneo Zonal B “José Portu Guerreiro” de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde dos equipos quedaron como únicos dueños de la cima en sus respectivos grupos.

En la Zona A, Florentino Ameghino derrotó 2-1 a Manantiales Behr de Ciudadela, en el choque entre los que habían picado en punta, y ahora es único líder. Oeste Juniors venció 2-0 a Talleres Juniors y Caleta Córdova superó 2-1 a Ferrocarril del Estado, para quedar como escoltas.

En la Zona B, San Martín batió 2-1 a Universitario y quedó como único puntero, ya que Nueva Generación y Camioneros -que habían debutado victoriosos- empataron 2-2, mientras que Deportivo Roca le ganó 2-0 a Tiro Federal.

En el Interzonal, Comodoro FC derrotó 2-1 a Stella Maris y se desquitó de la pérdida de puntos sufrida tras vencer a Talleres, por la indebida inclusión de un jugador.

…………………………….

Panorama de la 2ª fecha

ZONA “A”

- Oeste Juniors 2 / Talleres Juniors 0.

- Ferrocarril del Estado 1 / Caleta Córdova 2.

- Florentino Ameghino 2 / Manantiales Behr de Ciudadela 1.

ZONA “B”

- Universitario 2 / San Martín 3.

- Camioneros Patagónicos 2 / Nueva Generación 2.

- Tiro Federal 0 / Deportivo Roca 2.

INTERZONAL

- Stella Maris 1 / Comodoro FC 2.

……………..

Próxima fecha (3ª)

Zona “A”

- Caleta Córdova vs Florentino Ameghino.

- Talleres Jrs. vs Ferro.

- Comodoro FC vs Oeste Jrs.

Zona “B”

- Nueva Generación vs Tiro Federal.

- San Martín vs Camioneros.

- Stella Maris vs Universitario.

Interzonal

- M.B.Ciudadela vs Deportivo Roca.