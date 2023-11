Amigo íntimo de Milei notó "comportamientos que asustaban"

Clonaciones de perros y reiteración de ropa. Denuncias de vecinos e intolerancia a la disidencia. Exabruptos televisivos y comentarios sobre pedofilia. La vida privada de Javier Milei comienza a trascender en la cercanía del balotaje y vuelve a instalar los interrogantes con respecto a su idoneidad en el cargo, a pesar de que la Justicia determinó que no hacía falta superar un psicofísico para ser Presidente de la Nación.

La nueva declaración que aborda la intimidad del candidato presidencial de La Libertad Avanza llegó de un amigo íntimo que mantuvo su anonimato pero se manifestó en C5N: "En un momento Javier era una persona con algunos problemitas pero ya durante los últimos dos años, antes de que estuviera haciendo política, empecé a notar que había algunos comportamientos que un poco asustaban".

Su amigo señaló que Milei contaba con un grupo de amigos: "De alguna forma, éramos una red de contención. Cuando decía algo que no correspondía en general tratábamos de calmarlo y que desapareciera un poco porque sus opiniones siempre estaban bajo riesgo de que su desequilibrio salga más a la luz y eso lo podía perjudicar".

"Cuando él se mete en política, no solo yo sino otro amigo más decidimos no acompañarlo y no sólo no acompañarlo, sino expresarle nuestro desagrado de su participación política porque para estar en política uno tiene que estar bastante equilibrado, ¿no? Yo no soy psiquiatra, no puedo definir colapso emocional. Lo que sí puedo decir es que he escuchado cosas que me preocuparon. Desde posturas de que él tenía una misión que le bajaba desde cielo o cosas así. Y eso asusta", continuó.

“NO ME PUEDE MIRAR A LOS OJOS”

Ese testimonio se suma al del economista Diego Giacomini, quien escribió junto a Javier Milei el libro "Libertad, libertad, libertad", expresó en una entrevista televisiva "tiene un razonamiento falaz de cuanto peor, mejor, porque piensa que cuanto peor la situación es más fácil realizar cambios, pero es un horror intelectual. Las reformas estructurales para que sean sostenidas es cuando mejor son las condiciones".

"No me puede mirar a los ojos, agacha la cabeza, calla y se va por la puerta de enfrente. Hay testigos, ha ocurrido en un canal. Yo tengo la honestidad intelectual de mi lado", señaló Giacomini, quien remarcó su amistad en el pasado con el candidato presidencial: "Recibí los perros clonados con Javier en la torre del Abasto, donde él vivía, y le saqué la primera foto con los perros".

Finalmente, el economista se refirió al proyecto de dolarización: "La dolarización original, que la hicimos juntos, era completamente diferente a esta, ya que había dólares y se podía hacerlo sin deuda". "Javier, como no tiene apoyo político, lo trae a Emilio Ocampo, quien propone una dolarización que para ejecutarla hay que colocar deuda por u$s30.000 millones o u$s 40.000 millones de dólares", explicó y entendió que ese plan "va a terminar en un auge, recesión y luego colapso".

