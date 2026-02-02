Amplia participación comunitaria en el primer mes

Durante el fin de semana, personal de la Secretaría de Salud municipal, junto a distintas instituciones, llevó adelante una nueva jornada para todas las familias comodorenses. A través del juego y las actividades recreativas, se brindó información, cuidados y acciones concretas para disfrutar de la temporada estival sin riesgos. En febrero el programa estará presente los días 7 y 14.

Para desarrollar la tarea, se eligieron espacios públicos de alta concurrencia. Allí se realizaron distintas acciones con el objetivo de acercar recomendaciones preventivas y promover hábitos saludables.

En cada encuentro, concretado durante el mes de enero, la comunidad pudo recorrer un circuito pensado para promover el cuidado de la salud de manera accesible y participativa, entre ellos, un stand de Primeros Auxilios y RCP (Reanimación Cardiopulmonar), nociones básicas para actuar ante emergencias, y propuestas lúdicas orientadas a la promoción de hábitos saludables como la hidratación adecuada, alimentación, protección de la piel frente a la exposición solar, vacunación del Calendario Nacional, control de signos vitales, tensión arterial y medición de glucemia, prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) y asesoría, entre otros.

El secretario de Salud, Jorge Espíndola, destacó que “la promoción de la salud también es estar presentes en el territorio, acercándonos a la comunidad con información clara y accesible, y generando conciencia sobre los cuidados que hay que tener especialmente en esta época del año”.

El funcionario acotó que “en cada jornada, los diferentes equipos recorren la playa brindando información, respondiendo consultas de los vecinos, se coloca protector solar a quienes lo requieran. Es una propuesta que refuerza el trabajo de prevención que venimos realizando en territorio. La prevención no siempre se mide en números, pero sí en la posibilidad de llegar a tiempo con un mensaje, un consejo o una acción que ayude a evitar problemas de salud”.

Asimismo, señaló que “este año incorporamos el tráiler como vacunatorio para facilitar el acceso y brindar la posibilidad de que puedan completar y actualizar sus esquemas. Cerramos el mes de enero con la aplicación de 18 vacunas más, entre las dosis se colocó Hepatitis B, refuerzos de doble bacteriana y la actualización de esquemas atrasados”, precisó en referencia al último fin de semana de enero. Mientras que adelantó que como continuidad el Programa estará presente en la costa el 7 y el 14 de febrero.

TRABAJO EN RED Y COMPROMISO CONJUNTO

Por otro lado, el secretario agradeció el acompañamiento de las instituciones que forman parte de la propuesta, destacando que “cada jornada es posible gracias al compromiso y el trabajo en red de las áreas municipales y organizaciones que se suman con ideas, propuestas y atractivos para la comunidad”.

En esta línea, es importante resaltar que la propuesta, que se replicará en febrero, se desarrolla de forma conjunta con la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, a través de la Dirección General de Protección Integral de Derechos, Dirección de Diversidad LGBTIQ+ y Nuevas Mayorías y la Dirección General de Políticas de Género con Abordaje Territorial; y la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, mediante la Dirección General de Protección Integral de Derechos, Dirección General de Casos de Derechos Económicos y Sociales; y la Dirección de Juventud.

Asimismo, participan referentes del Hospital Regional, a través del Departamento de Enfermería, Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno y Área Externa, la Cruz Roja filial Comodoro Rivadavia; la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), con la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud; la organización “Ayuda a un Callejero”; la Mesa Intersectorial para el Abordaje de la Temática del Suicidio de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly; los Centros Integrales de Tratamiento de las Problemáticas de Consumo (CIT) Zona Norte y Zona Sur; Policía Comunitaria; Narcóticos Anónimos; “Primeros Socorros Capacitaciones” y el Centro Vanguardia.

En ese sentido, Amalia Perry, coordinadora del Centro Vanguardia que participó por primera vez en esta 2° edición de #VeranoConSalud, manifestó que “estamos muy contentos por la invitación, nos pareció muy interesante todos los aportes que realiza cada institución en diferentes aspectos; nosotros trabajamos el alma y el espíritu. Y, hoy, puntualmente, trajimos actividad física con una masterclass de zumba a cargo de una profesora para poner alegría y energía a la jornada”.