Angelina Jolie denunció que Brad Pitt le pegaba desde antes de la ruptura

En una presentación judicial, Angelina Jolie acusó a su ex Brad Pitt de haber ejercido abuso físico contra ella, “mucho antes” de la pelea en un avión que tuvieron en 2016 y desencadenó el fin del matrimonio.

A través de documentos publicados por Page Six y TMZ, trascendió la declaración de los representantes legales de la protagonista de Maléfica en la causa por la disputa en la venta de la bodega francesa Château Miraval.

Este jueves, el equipo legal de Angelina Jolie incorporó en la Justicia elementos que probarían que la figura de Pecados capitales se negó a permitir que su exesposa vendiera parte de la bodega a menos de que firmara un acuerdo de confidencialidad “oneroso”. Es decir, una extorsión.

En el texto, los abogados deslizaron un dato que hasta ahora no se había dicho tan abiertamente. Al describir la relación de ellos, los representantes legales fueron al centro de la cuestión.

“El abuso físico de Pitt hacia Jolie comenzó mucho antes del viaje en avión de la familia de Francia a Los Ángeles en septiembre de 2016, un vuelo que marcó la primera vez que dirigió su abuso físico también a los niños. (Después de eso) Jolie inmediatamente lo dejó”, precisaron.

Las explosivas afirmaciones salieron a la luz dentro de la batalla millonaria entre Jolie y Pitt por la bodega francesa. Lo que denuncian del lado de la actriz es que el ganador del Oscar pretendía imponer condiciones para que, una vez que se firmara la venta también proponer que no se hablara del abuso físico.

“Quería obligarla contractualmente” a no decir nada, expresaron. “Pitt se negó a comprar los intereses de la señora Jolie cuando su acuerdo de confidencialidad no la silenciaría”, expresó uno de los abogados de la actriz al medio Page Six.

La presentación que hicieron este jueves también aseguró que Jolie “nunca había presentado cargos” contra su ex porque “creía que lo mejor era que Pitt aceptara la responsabilidad y ayudara a la familia a recuperarse del estrés postraumático que causó”.

Los actores compraron juntos Château Miraval en 2008. La propiedad sirve como un viñedo conocido por su galardonado vino rosado espumoso. Además de pelearse por esta propiedad, Jolie y Pitt también se disputan por la custodia de sus hijos, que nunca se resolvió.