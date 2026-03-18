Ante la recesión, cierra una histórica mercería

El local “Muchas Cosas”, ubicado sobre calle Sarmiento, bajará sus persianas el 31 de marzo. La caída de las ventas y el aumento del alquiler precipitaron la decisión.

El complejo escenario económico continúa impactando con fuerza en el sector comercial de Comodoro Rivadavia. La caída en la actividad petrolera, sumada a la situación general del país, afecta a distintos rubros y provoca el cierre de locales que ya no logran sostener sus costos operativos.

En este contexto, la histórica mercería “Muchas Cosas”, ubicada sobre calle Sarmiento al 500, anunció su cierre definitivo para el próximo 31 de marzo, tras más de cinco décadas de trayectoria en la ciudad.

Eulalia, propietaria del comercio, explicó que junto a su esposo Enrique llevan 15 años al frente del local, aunque el negocio tiene una historia mucho más extensa. “Antes funcionaba desde hacía unos 40 años en la ciudad. En total, debe tener alrededor de 50 años”, señaló en diálogo con Crónica.

El comercio tuvo distintos emplazamientos a lo largo de su historia. “Empezó en la avenida Rivadavia, luego pasó a la calle 9 de Julio y finalmente nos trasladamos a Sarmiento, donde estamos hace 15 años, cuando compramos el fondo de comercio”, detalló.

Respecto a la decisión de cerrar, Eulalia fue contundente: “Nos han obligado a cerrar, por decirlo de alguna manera. El alquiler aumentó mucho y no estamos en condiciones de afrontar ese gasto. Aunque no es caro en términos generales, hoy se hace imposible pagarlo”.

La comerciante también expresó el costado emocional que implica el cierre. “Es una decisión muy difícil y muy triste. Voy a extrañar el contacto con la gente, incluso cuando vienen a consultar o a charlar. Siempre tratamos de ayudar, es nuestra forma de trabajar”, lamentó.

A la suba de costos se sumó una fuerte caída en las ventas. “Enero y febrero suelen ser meses bajos, pero esta vez fue demasiado. Apenas pudimos cubrir el alquiler”, explicó.

De cara al futuro, la pareja evalúa continuar con la actividad de manera más reducida. “Volvemos a casa. Quizás hagamos ventas online o coordinemos entregas, como en la pandemia. Tendremos que adaptarnos”, adelantó.

Mientras tanto, el local permanecerá abierto hasta fin de mes con importantes descuentos. “Estamos liquidando todo al 50%, desde lentejuelas y mostacillas hasta materiales para tejido. Queremos que los clientes puedan aprovechar”, indicó.

El cierre de “Muchas Cosas” se suma a una tendencia que preocupa al sector comercial local, donde cada vez más emprendimientos históricos se ven obligados a bajar sus persianas.