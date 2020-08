Antonio Carrizo ve un panorama difícil para los clubes del Regional

"Si me apurás y me preguntás quién va a participar, hasta por ahí nomás te digo la CAI. Huracán y Newbery están haciendo un esfuerzo gigante para engrandecer la institución, y sería injusto que tiren todo por la borda", opinó el presidente de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

La espera por el regreso a los entrenamientos en todo el país se alarga cada vez más y, con ello, van cambiando las fechas tentativas del retorno de la competencia en medio de la pandemia.

En lo concerniente al Torneo Regional Federal Amateur, donde en representación de Comodoro Rivadavia participan la Comisión de Actividades Infantiles, Huracán y Jorge Newbery, se especula con que el mismo se disputará entre octubre y diciembre.

Más allá de lo problemático que puede significar el hecho de volver a jugar por los puntos sin antes tener un tiempo considerable de preparación, preocupa la condición económica de los clubes para afrontar el desafío deportivo y sin público.

Al respecto, Antonio Carrizo, presidente de la Liga de Fútbol, dio su opinión en diálogo con El Patagónico. “Hay que ver qué economía van a tener los clubes para solventar esos gastos, sobre todo Newbery y Huracán, porque acá van dos cosas de la mano: el esfuerzo económico y la pandemia que te está soplando la nuca”, resaltó.

A eso, hay que sumarle la inversión que se deberá hacer para cumplir con todas las medidas correspondientes, y además habrá que tener en cuenta en qué situación sanitaria se encontrarán las demás provincias, por lo que el máximo dirigente del fútbol de Comodoro ve un panorama complicado.

“Si me apurás y me preguntás quién va a participar, hasta por ahí nomás te digo la CAI. Huracán y Newbery están haciendo un esfuerzo gigante para engrandecer la institución, y sería injusto que tiren todo por la borda para participar de un torneo donde, si no participan, no pierden la plaza. ¿Vos te pensás que los 98 clubes clasificados están en condiciones de participar?”, sentenció.

Mientras tanto, se anunció que en la reunión de este martes, la AFA presentará el cronograma con las fechas del regreso a los entrenamientos de las distintas categorías. Todo indica que el Gobierno dará el visto bueno.

Los primeros en iniciar las prácticas serán quienes disputan la Copa Libertadores, que se reanudará a mediados de septiembre. Entonces, River, Boca, Racing, Defensa y Justicia y Tigre regresarán al trabajo el lunes 10 de agosto. El resto de los clubes de Primera división podrán comenzar los entrenamientos el 17 de agosto.

Por otra parte, el plan es que la Primera Nacional reanude sus prácticas en la primera semana de septiembre y así se irá sumando el resto de las categorías.