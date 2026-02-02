Anuncian horarios de normalización en Zona Sur

Las precipitaciones registradas en la zona de Alma Gaucha retrasaron los trabajos de reparación. El servicio se restablecerá de manera progresiva y continuará la distribución rotativa en Zona Sur y Central.

Las tareas de reparación del Sistema Acueductos se encuentran demoradas debido a las condiciones climáticas adversas, particularmente por las lluvias registradas en la zona de Alma Gaucha, donde se desarrolla la intervención.

Actualmente, el personal operativo avanza con las labores de soldadura necesarias para reparar el tramo de cañería afectado, adecuando el área de trabajo a las complicaciones generadas por las precipitaciones. Según lo previsto, esta etapa finalizaría alrededor de las 16:00 horas. Luego, se procederá a la compactación del terreno y al tapado del caño intervenido.

Una vez concluidos estos trabajos, se iniciará el proceso de llenado de la cañería para recuperar la presión del sistema. Al alcanzar los niveles operativos correspondientes, se retomará el bombeo del Sistema Acueductos, avanzando de forma progresiva hacia la normalización del servicio en la ciudad.

Mientras continúan los trabajos, el suministro de agua se brinda de manera rotativa, de acuerdo al siguiente cronograma vigente:

De 16:00 a 00:00 horas: Pietrobelli, Quirno Costa, San Isidro Labrador, Ceferino Namuncurá, José Fuchs, sectores de Pueyrredón y Roca, Bella Vista Sur y Fracciones 14 y 15.

De 00:00 a 08:00 horas: Cerro Solo, Cordón Forestal, Industrial, Abel Amaya, Moure, Juan XXIII, Isidro Quiroga, sectores de San Cayetano y Pueyrredón, y Fracciones 14 y 15.

De 08:00 a 16:00 horas: Roque González, sector de Los Tres Pinos, Malvinas Argentinas y sector de la extensión de Máximo Abásolo.

De 16:00 a 00:00 horas: Quirno Costa, sectores de Máximo Abásolo, San Cayetano y San Martín.

CARGADEROS HABILITADOS

Con el objetivo de asistir a la comunidad mientras se desarrollan las tareas, permanecen habilitados los siguientes cargaderos de agua potable:

Zona Norte: Planta Santa Lucía, ubicada entre el Club Santa Lucía y el Jardín Juana Manso.

Ciudadela, entre Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Provincial Nº 39.

Zona Sur: Avenida 10 de Noviembre y calle 714.