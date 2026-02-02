En horas de la tarde de ese lunes sería trasladado a Caleta Olivia el cuerpo de la vecina de esta ciudad que falleció al volcar la camioneta que conducía en cercanías de Trelew.

Se conoció la identidad de la mujer caletense que murió trágicamente

La víctima fue identificada como Patricia Rosario Andrade, de 56 años, propietaria de un lubricentro ubicado en el barrio Perito Moreno, en cercanías de la sede vecinal de ese sector urbano de la ciudad de Caleta Olivia.

El siniestro vial se registró sobre el mediodía del domingo 1 de febrero en la Ruta 3 cuando por causas que se tratan de establecer la Toyota Hilux que conducía se salió de la cinta asfáltica perdiendo estabilidad y volcó quedando seriamente dañada.

Andrade iba acompañada por un hijo de 24 años, a quien trasladaba hasta la ciudad de Córdoba para continuar con sus estudios universitarios.

El joven sufrió lesiones de diversa consideración y permanecía internado en un centro médico de Trelew, pero no corría riesgo de vida, en tanto que la mujer habría fallecido de manera instantánea.

Su deceso causó profunda consternación en la ciudad del Gorosito ya que era una persona muy apreciada en la comunidad, sucediéndose numerosas expresiones de condolencias, entre ellas la difundida por la Cámara de Comercio, Industria y Producción.

Hasta pasado el mediodía de este lunes no se había establecido el horario ni la sala velatoria en la que la que se le brindaría el último adiós.