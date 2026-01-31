Turismo: invitan a recorrer el circuito "Intermareal"

La Subsecretaría de Turismo de la municipalidad de Caleta Olivia invita a la comunidad a participar del circuito denominado “Conociendo el Intermareal”.

Se trata de una actividad gratuita que se desarrollará este sábado a partir de las 18 en la zona costera y a la que se deberá concurrir con ropa cómoda y calzado adecuado.

El punto de encuentro será en el Playón de Básquet (cercano al muelle) y los interesados deberán inscribirse en la Oficina de Turismo, o bien llamando al teléfono 485-0988.

Dicha propuesta permite conocer la biodiversidad costera de la localidad en un recorrido de 2 horas aproximadamente, de dificultad media y en el que podrán realizar el avistaje de aves, algas y cetáceos.

En este contexto, Alejandra Márquez, integrante de la Subsecretaría de Turismo, comentó que esta actividad se da en el marco de la temporada alta y señaló que el momento es propicio para realizarlo, debido al buen clima. Asimismo, sugirió que los participantes, al momento de asistir, usen bloqueador solar y lleven algo para hidratarse.

“El objetivo principal es descubrir este ambiente que es muy diverso, sobre todo cuando baja la marea, porque se pueden identificar diferentes especies, como las aves que se alimentan en ese lugar, hasta invertebrados, algas y demás. También hay un punto panorámico que tenemos en el circuito que permite destacar la fauna que tenemos”, cerró.

Fuente: Prensa Municipal