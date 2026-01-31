Singular proyecto vinculado a la pediatría en el Hospital Zonal

La segunda etapa de proyecto “Humanizando la Pediatría” comenzó a tener vigencia en el Hospital Zonal de Caleta Olivia.

Esta iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto que lleva adelante el Servicio de Anestesia y Quirófano del Hospital Zonal de Caleta Olivia, en conjunto con y el Rotary Club de esta misma ciudad. El objetivo es que los niños y niñas que se encuentran internados y deben ser sometidos a alguna intervención quirúrgica, no se sientan atemorizados y tensionados.

Por ello, hace pocos meses comenzó a implementarse un especial servicio desde la sala de internación, hasta la de quirófanos, para lo cual el club rotario aportó un auto con control remoto para trasladar a los chicos, instancia que se constituyó en la primera etapa del proyecto.

El viernes, en tanto, fue presentada la segunda etapa, que consistió en la inauguración del trazado de la ruta del auto y decoración de los pasillos con dibujos infantiles y cartelería por el breve trayecto.

La presentación se hizo en una informal rueda de prensa en la que estuvieron presentes el director general del hospital, Daniel Covas; la anestesista Alicia Herrera (impulsora de la iniciativa) y varios integrantes del Rotary Club, entre ellos Néstor Vizgarra (presidente), Marita Bordón, Dora Almada y Martín Rodríguez (futuro gobernador del Distrito 4921).