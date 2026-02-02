Automovilista atropelló a delivery y escapó

Un grave accidente vial dejó a un joven con lesiones de gravedad, tras ser atropellado por un automóvil cuyo conductor huyó sin asistirlo.

El grave hecho ocurrió el viernes alrededor de las 15:00, en la esquina de la avenida Antártida Argentina y Pasaje Roballos, ciudad de Caleta Olivia.

La víctima fue identificada como Joaquín Molina, quien circulaba en moto realizando tareas de reparto cuando fue embestido por un Peugeot rojo que descendía por Pasaje Roballos.

Tras el impacto, el conductor escapó del lugar, dejando al joven tendido en la calzada, tras haberle causado fracturas en las vértebras dorsales, lo que lo mantiene inmovilizado y con intensos dolores. Según relató Josefina, la madre del joven trabajador, Joaquín no quedó cuadripléjico “de milagro”, aunque su estado de salud sigue siendo delicado. Además, denunció que en la guardia médica solo le suministraron Diclofenac y que su hijo no cuenta con cobertura médica. Precisó además que trabaja por la mañana en una cooperativa de servicios generales dentro de una escuela y por la tarde como delivery.

Asimismo, la madre expresó su angustia por la falta de información oficial sobre la investigación del hecho.

Por otra parte, ante la difícil situación económica, la familia inició una campaña solidaria para reunir fondos destinados a los gastos de tratamiento y recuperación del joven repartidor, incluyendo la venta de empanadas.

Paralelamente, se solicita colaboración a la comunidad para aportar datos que permitan identificar al conductor que protagonizó el accidente y huyó cobardemente, aportando una imagen del rodado captada de la cámara de seguridad de un vecino.

Quienes puedan brindar información o ayudar económicamente, pueden comunicarse con Josefina al 297-470-7242 o con Joaquín al 297-428-4519.

Fuente: El Caletense