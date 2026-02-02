Murió un árbitro al volcar camioneta al sur de Caleta Olivia

Fue poco antes del mediodía de este lunes en la zona de curvas de la Ruta 3 conocida como Cañadón Minerales, a unos 35 kilómetros al sur de Caleta Olivia.

El siniestro vial fue protagonizado por una camioneta Ford Ranger de color gris, dominio AH278MG, ocupada por cuatro árbitros de fútbol residentes en Santa Rosa, La Pampa.

Provenían de Río Gallegos, donde el domingo habían dirigido el partido que por el Torneo Federal Regional Amateur habían sostenido el equipo local Boxing Club y La Amistad de Cipolletti.

Se trata de Cristian Rubiano, juez principal del encuentro, y los asistentes Diego Pereyra, Yasu Muñoz y Emanuel Leguizamón.

Un integrante del grupo, quien viajaba como acompañante en el asiento delantero, falleció de manera instantánea. Por el momento no se informó de manera oficial la identidad de la víctima fatal, aunque medios periodísticos de La Pampa señalan que se trata de Leguizamón.

Hasta avanzada la tarde su cuerpo permanecía en el interior de la carrocería totalmente destrozada y se aguardaba la llegada de personal del cuerpo forense judicial.

Dos de los sobrevivientes tuvieron que ser rescatados por bomberos de las Unidades 5ta. de Caleta Olivia y 25ta. de Fitz Roy, en tanto que un tercero fue hallado fuera del habitáculo.

El Hospital Zonal de Caleta Olivia, hacia donde fueron trasladados de urgencia, informó que uno de los árbitros se halla internado en la Unidad de Terapia Intensiva y fue sometido a una delicada intervención quirúrgica; su pronóstico es reservado.

Los otros dos permanecen internados “bajo observación y tratamiento, con monitoreo constante de su evolución clínica”.

FATAL33

El escenario de la tragedia era impresionante, dado que al rodado se le deprendieron tres ruedas y quedó en posición invertida luego de sobrepasar un guarda-rail y desplazarse más de 180 metros en una bajada.

Las primeras pericias indican que el conductor iba a gran velocidad y por causas que analizaba personal policial de la División Criminalística, la camioneta se fue hacia la banquina de su sentido de circulación en una curva. Luego volvió hacia la cinta asfáltica, embistiendo y sobrepasando el guarda–rail donde perdió la primera rueda. A continuación, protagonizó innumerables vuelcos de manera paralela a la cinta de protección metálica, al tiempo que se le iban deprendiendo otras dos ruedas y numerosas autopartes.

Los bomberos tuvieron que cortar puertas del habitáculo para rescatar a los dos árbitros que quedaron atrapados.