Avanza el plan de bacheo y restauración del paseo costero

El municipio de Caleta Olivia continúa llevando adelante la reparación de la infraestructura vial de la costanera.

Lo trabajos que realizan las secretarías de Planificación y Obras Públicas también incluyen una renovación general del paseo costero con la colocación de juegos infantiles y la construcción de nuevas veredas donde posteriormente se instalarán baldosas de caucho reciclado.

Las obras suponen una importante inversión para Caleta Olivia y son impulsadas por la gestión del intendente Pablo Carrizo. Al respecto, el secretario de Planificación, Lucas Haidamaschuk, comentó que actualmente se interviene una de las esquinas más complicadas, ubicada en inmediaciones del Complejo Deportivo Municipal Ingeniero Knudsen.

“Sabemos que se trata de un sector muy importante para el tránsito vehicular y en ese contexto ya teníamos pensado implementar el plan; tuvimos que hacer una logística en conjunto con las diferentes áreas municipales”, precisó.

Por otro lado, el funcionario destacó el compromiso de los trabajadores que permiten lograr estos avances en toda la localidad. “Gracias al conjunto de todos los sectores –acotó-, damos cumplimiento al objetivo, que es reparar el pavimento de la zona que estaba muy deteriorado. Todo esto suma un beneficio significativo para toda la comunidad”.

Fuente: Prensa Municipal