El municipio colabora con la vecinal Malvinas Argentinas

La Municipalidad de Caleta Olivia continuará aportando mano de obra calificada para tareas de refacción en la sede de la unión vecinal del barrio Malvinas Argentinas.

Un equipo del área de Relaciones Institucionales que depende de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa se encuentra evaluando el comienzo de la segunda etapa de las reparaciones del techo, que luego de la rotura de un caño, sufrió un importante deterioro debido a la filtración de agua.

Vale mencionar que la primera intervención consistió en la colocación de la membrana para la impermeabilización del mismo y ahora se pretende avanzar en el interior con la pintura.

Al respecto, la supervisora de la mencionada Secretaría, Gisela Rodríguez, explicó que este aporte surge a través de un requerimiento del intendente Pablo Carrizo, quien de manera permanente insta a acompañar a las distintas instituciones de Caleta Olivia.

La funcionaria comentó que este tipo de ayuda ya se concretó en otras vecinales, tales como las de los barrios Bella Vista, Parque, Ceferino, Jardín.

Por su parte, el referente de Malvinas Argentinas, Daniel Contreras, agradeció el acompañamiento de las autoridades comunales.

Ademàs, hizo saber que “entre los vecinos conseguimos todo el material para avanzar en los arreglos de nuestro espacio y la verdad estamos muy contentos porque dimos un gran paso para poner en funcionamiento los servicios que aquí se brindan. La idea es que en febrero se puedan ofrecer los talleres de clases de apoyo, guitarra y crochet, entre otros”.

Fuente: Prensa Municipal