Reanudan búsqueda de restos humanos y peritan huella dactilar

El tenebroso caso policial que conmocionó a Caleta Olivia luego del hallazgo de restos humanos seccionados en una zona descampada, podría comenzar a dilucidarse esta semana.

Fuentes confiables que están a cargo de la investigación revelaron que los peritos forenses pudieron obtener una huella dactilar de una de las dos manos encontradas el miércoles 21 de enero, a pesar del avanzado estado de descomposición de la piel.

La huella es minuciosamente cotejada con registros que disponen la Policía y la Justicia, siendo éste el principal indicio que se dispone para identificar a la persona que fue víctima del espeluznante suceso de connotaciones mafiosas. En paralelo, se aguardan resultados de un estudio genético.

Vale recordar que en la primera búsqueda también se hallaron dos pies y una cabeza, restos seccionados que corresponderían a la misma persona. Los mismos permanecían diseminados en una amplia zona descampada cercana al barrio 13 de Diciembre.

AMPLIAN RADIO DE BUSQUEDA

A media mañana de este martes se reanudó la búsqueda de más restos, esta vez en terrenos situados detrás de la Planta de Osmosis Inversa, cercana al acceso norte de la ciudad.

El operativo estuvo a cargo del comisario inspector Omar Páez y tomaron parte alrededor de medio centenar de efectivos de varias comisarías, así como de las divisiones Operarios Rurales e Investigaciones, junto con integrantes de Protección Civil, utilizándose incluso motos y un drone.

Para tal fin se dividió una amplia zona en cuadrículas, abarcando tanto terreno llano como ondulado y cerros de baja altura, pero hasta las primeras horas de la tarde no se hallaron otros indicios relacionados con el objetivo de la búsqueda.