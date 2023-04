Apertura de la muestra 'Volver a un lugar más suave'

Se trata de una muestra de once obras en las que la artista explora su infancia a partir de recuerdos, fotografías y música. “Para Volver a un lugar más suave busco fotos reveladas en papel de los años 90 y 2000, guardadas en un baúl grande y de madera que hay en casa. Observo. Me observo. Recuerdo. Selecciono. Sonrío. Como un archivo nostálgico y afectivo del pasado, esta serie de obras en pequeño formato propone un modo de recuperar y traer al presente las suaves prendas que me acompañaron durante la infancia, los objetos que atesoré, las tardes eternas, los gestos y los sonidos que hasta el día de hoy me acompañan” relata Micaela.

La artista realizó pinturas en pequeños formatos de algunas de las prendas que aparecen en las fotografías. Micaela explica que al descontextualizar las prendas las transforma en otro lenguaje; estas pinturas después integran una colección con fotografías, pequeños objetos o recuerdos sonoros.

“Al ser pinturas chiquitas, las obras invitan a adentrarse, a descubrir pequeños detalles. Es un recurso que apela a la intimidad. También apelo a traer los recuerdos y no dejarlos atrás, que no queden las fotos guardadas, hay que resignificarlas”.