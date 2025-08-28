Aprueban otra prórroga por 90 días en el servicio de transporte público

La medida fue solicitada por el Ejecutivo Municipal mientras avanza el proceso para una nueva licitación del servicio en Comodoro Rivadavia. El Concejo Deliberante avaló el pedido este jueves por la noche, por mayoría, a partir de los votos positivos de los seis concejales del oficialismo. También se aprobó el convenio de renegociación de la obra del Estadio del Centenario.

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó en su sesión de este jueves por la noche una prórroga por 90 días, a partir del 1 de septiembre, en el servicio de transporte público de pasajeros que presta la empresa Patagonia Argentina.

La medida, solicitada por el Poder Ejecutivo, se fundamenta que se encuentra en pleno proceso la licitación de una futura concesión del servicio.

El pedido de prórroga fue aprobado con los seis votos positivos del bloque Arriba Chubut. Por la negativa votó el concejal Omar Lattanzio, del bloque unipersonal PICH mientras que los cinco concejales del bloque Despierta Comodoro se abstuvieron.

ESTADIO DEL CENTENARIO

Otro de los puntos relevantes en la orden del día de la sesión de este jueves era el convenio de renegociación de contrato de la obra del Estadio del Centenario.

La iniciativa, que permitirá continuar con el desarrollo de la construcción que se ejecuta con fondos municipales, fue aprobada con los seis votos positivos de los concejales del bloque Arriba Chubut y el voto afirmativo de Omar Lattanzio. Mientras, los cinco concejales del bloque Despierta Comodoro votaron por la negativa.