02 marzo 2020

Arcioni: "dejo todo de mí para estar cada día mejor"

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, dijo ayer que "hay que hacer de las crisis nuevas oportunidades" y señaló que "desde que me levanto hasta que me acuesto dejo todo de mí para estar cada día mejor", a la vez que reiteró que "no podemos permitir una sola pelea absurda, banal y egoísta, mientras haya un solo chubutense que la esté pasando mal".