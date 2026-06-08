Homenaje en Tecka al héroe de Malvinas Ricardo Austin

Escultura conmemorativa, inauguración de la Virgen Malvinera y presentación de la muestra itinerante del Museo Soldado de Malvinas.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, y la Municipalidad de Tecka inauguraron en la localidad un nuevo monumento en homenaje al soldado Ricardo Andrés Austin, héroe chubutense caído en combate durante la Guerra de Malvinas el 28 de mayo de 1982.

La actividad contó con la participación de familiares del soldado, autoridades provinciales y municipales, representantes de excombatientes, instituciones y vecinos de la comunidad.

La realización de la nueva obra surgió a partir de un pedido de los familiares de Ricardo Andrés Austin al gobernador Ignacio Torres, ante la imposibilidad de restaurar el monumento original emplazado en la localidad.

A partir de esa solicitud, el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Tecka articularon acciones para concretar un nuevo espacio de homenaje que permitiera preservar la memoria del héroe chubutense y transmitir su legado a las futuras generaciones.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el descubrimiento de la escultura, realizada por el escultor Tomás Schinelli, que perpetúa el recuerdo y el legado de quien entregó su vida por la Patria.

La pieza rinde homenaje no sólo al soldado caído en combate, sino también al amor incondicional y a la perseverancia de su madre, cuya incansable labor como abanderada de la causa Malvinas es ampliamente reconocida por los grupos de excombatientes. La obra refleja el vínculo eterno entre una madre y su hijo, transformando el recuerdo individual en memoria colectiva.

También quedó inaugurada la imagen de la Virgen Malvinera, símbolo de fe, esperanza y acompañamiento espiritual para los combatientes argentinos durante el conflicto del Atlántico Sur.