Arcioni ratificó que no retirará el Plan Productivo de la Meseta

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, brindó una conferencia de prensa este martes en Casa de Gobierno, y ratificó que “no retirará el Plan Productivo de la Meseta de la Legislatura”, exigiendo un debate de “cara a la sociedad”.

El mandatario provincial estuvo acompañado por los ministros de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco; de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera, y de Seguridad, Federico Massoni.

“Los chubutenses necesitamos que se dé el debate”, indicó Arcioni en conferencia de prensa y señaló que “yo no voy a hipotecar el futuro de la provincia por acusaciones que se realizaron en estos días, pero sí estoy seguro que este Gobierno y los diputados no son corruptos y no voy a permitir bajo ningún punto de vista que aquellos que están acostumbrados a viejas prácticas políticas acusen y perjudiquen el futuro de todos y cada uno de los chubutenses”.

Asimismo, el gobernador explicó que “estamos presentando un proyecto de desarrollo para la reconversión productiva de la provincia y se va a dar el debate como corresponde, con la participación ciudadana y con los organismos de control, pero no voy a retirar ese proyecto como se ha insinuado en algunos medios”.

“Es un proyecto de ley con mucha elaboración, con aporte técnico y científico el cual está sustentado en la seriedad y honestidad de todos los que han intervenido; es por eso que exijo que se debata de cara a la sociedad. La idea es que tengamos el mejor proyecto para los chubutenses, con la intervención y participación de todos”, agregó Arcioni.

En este sentido, el mandatario provincial detalló que “venimos trabajando hace más de 10 meses en este proyecto, que es integral y jamás tuvimos una propuesta tan superadora en la provincia. Por eso solicitamos el debate; llevará el tiempo que tenga que llevar y se discutirá y aportará lo necesario”.