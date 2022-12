Argentina aplastó 3-0 a Croacia y jugará su sexta final mundialista  

Con dos goles de Julián Alvarez y uno del capitán Lionel Messi -de penal-, Argentina goleó 3-0 a Croacia y se clasificó para jugar la final de la Copa del Mundo que se disputa en Qatar.

La Selección que conduce Lionel Scaloni irá este domingo por la conquista de su tercer Mundial cuando se mida con el vencedor de Francia y Marruecos, quienes se enfrentarán este miércoles a partir de las 16.

El partido comenzó sumamente parejo, con ninguno queriendo arriesgar nada. En esos primeros minutos, la clave pasó por la mitad de la cancha, con Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul intentando imponer su juego y con Croacia, de la mano de Luka Modric, Marcelo Brozovi y Mateo Kovacic, haciendo lo propio.

Después de que Argentina ganara la pulseada en una primera instancia, la mediacancha croata demostró toda su jerarquía para comenzar a imponer su ritmo de juego y llevar el encuentro lejos del arco defendido por Livakovic.

Con las jugadas de peligro que no llegaban, Lionel Messi generó preocupación en los hinchas albicelestes cuando se lo vio tocándose la parte de atrás de su pierna izquierda. Igualmente, el 10 nunca miró al banco de suplentes y siguió jugando sin inconvenientes.

Minutos más tarde, cuando los arqueros eran solo espectadores de lujo del partido, llegó una jugada clave. Enzo Fernández se inventó un pase largo perfecto que encontró a Julián Álvarez solo entre los centrales. El del Manchester City ingresó al área y pese a que su remate no pudo encontrar el fondo de la red, el arquero croata nunca pudo detener su carrera y le cometió penal. Messi se hizo cargo y marcó el 1-0 con un disparo inatajable.

A pesar de contar con la ventaja, Argentina nunca se relajó, y aprovechó el envión para pegar por duplicado. Cuando Croacia se había mandado al ataque en busca del empate, la Albiceleste lo agarró mal parado y le propinó otro golpe: Julián Alvarez condujo 50 metros, se llevó todo puesto y luego remató a un palo para extender la ventaja albiceleste.

Tan duro fue el golpe recibido por Croacia que, antes del cierre de la primera parte, el conjunto de Lionel Scaloni estuvo cerca de sacar una ventaja de tres goles. Alexis Mac Allister cabeceó un tiro de esquina y Livakovic reaccionó de la mejor manera para evitar una nueva caída en su arco.

Messi se encargó de aliviar a todos los fanáticos cuando saltó al campo de juego para disputar el complemento. Croacia, por su parte, se vio obligado a cambiar el esquema, y Dalic mandó a la cancha a Orsic, Vlasic y Petkovic.

Argentina respondió con fútbol. Tocó con criterio en la mitad de la cancha y después de tenerla por algunos minutos generó una chance importante. Enzo Fernández y Messi se juntaron dentro del área, antes de que este último exigiera la estirada del arquero con un remate de zurda al primer palo.

Mientras tanto, como por abajo no le salían las cosas, Croacia comenzó a intentar por los aires. Tras un tiro libre desde la izquierda, Dejan Lovren estuvo cerca de anotar el descuento. Poco le importó a la Argentina, que se paró de contra y luego lo liquidó.

PARTIDO LIQUIDADO

Messi recibió por derecha y se inventó una jugada impresionante contra el gigante Gvardiol. El 10 bailó por la línea, se fue hasta el fondo y luego mandó un pase atrás para que Julián Alvarez, de partido consagratorio, pusiera el 3-0 con un toque sutil de derecha.

Con la ventaja de tres goles, Scaloni decidió hacer cambios para dosificar energías pensando en la final. Paulo Dybala, quien no había visto ni un minuto de acción en el Mundial, ingresó en reemplazo de Julián Alvarez. Mientras que Exequiel Palacios sustituyó a un inagotable Rodrigo De Paul.

Los últimos minutos estuvieron de más, pero hubo tiempo para que Luka Modric, una de las grandes figuras del Mundial, se fuera ovacionado al dejar la cancha. Argentina pudo marcar más, pero finalmente se conformó y aguantó el resultado.

Así entonces, el combinado albiceleste sacó su pasaje a la final y ahora irá por la tercera Copa del Mundo de su historia cuando vuelva a salir a la cancha el próximo domingo. Messi, por su parte, intentará conseguir el único título que le falta para ponerle el broche de oro a su magnífica carrera.

Así ejecutó el penal nuestro capitán pic.twitter.com/SHp5mtLrL8 — Selección Argentina (@Argentina) December 13, 2022

¡Otra vez picó la Araña! Así fue el segundo gol de Julián Álvarez pic.twitter.com/vYGKS4nQve — Selección Argentina (@Argentina) December 13, 2022

Síntesis

Argentina 3 / Croacia 0

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez. DT: Lionel Scaloni.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic; Andrej Kramaric, Mario Pasalic e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.

Goles PT: 33’ Lionel Messi (A), 38’ Julián Alvarez (A).

Gol ST: 24’ Alvarez (A)

Cambios ST: al inicio Mislav Orsic x Sosa (C) y Nikola Vlasic x Palasic (C), 5’ Bruno Petkovic x Brozovic (C), 16’ Lisandro Martínez x Paredes (A), 26’ Livaia x Kramaric (C), 28’ Exequiel Palacios x De Paul (A) y Paulo Dybala x Alvarez (A), 35’ Lovro Majer x Modric (C), 40’ Angel Correa x Mac Allister y 41’ Juan Foyth x Molina (A).

Amonestados: Romero, Otamendi (A). Livakovic, Kovacic (C).

Incidencias: No se registraron.

Arbitro: Daniele Orsato (Italia).

Estadio: Lusail Icónico Stadium.