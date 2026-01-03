Argentina cayó ante Estados Unidos 2-1

La norteamericana Coco Gauff tomó el liderazgo de su país para terminar remontando la eliminatoria correspondiente al Grupo A de la United Cup.

Sebastián Báez puso en jaque al vigente campeón de la United Cup este sábado en Perth, cuando logró adelantar a Argentina en el primer partido de la serie ante Estados Unidos. Sin embargo, Coco Gauff tomó el liderazgo de su país para terminar remontando la eliminatoria correspondiente al Grupo A por 2-1.

Argentina llegaba con la confianza de haber superado con autoridad a España el último viernes (3-0) y lo aprovechó para trasladar su momento también ante los americanos. No obstante, los albicelestes celebraron con victoria sus primeros cuatro partidos en esta edición.

Báez obtuvo la segunda victoria de su carrera ante un Top 10, después de sorprender al No. 6 del PIF ATP Rankings, Taylor Fritz, por 4-6, 7-5, 6-4 en dos horas y 33 minutos.

El No. 45 del mundo venía de tumbar al español Jaume Munar en su primer duelo y prolongó su gran momento también frente a Fritz. “Estoy muy feliz ahora mismo”, reconoció el argentino tras el encuentro.

“Llevamos muchos años buscando esta sensación y estoy contento de dar este punto a Argentina”, continuó explicando Báez, que logró añadir su primer triunfo en el Lexus ATP Head2Head ante el estadounidense (1-5). “Gracias al público. Me sentí muy cómodo hoy”.

Pero la No. 3 del PIF WTA Rankings y No. 1 del equipo de Estados Unidos se erigió como la gran protagonista de la jornada. En primer lugar, firmando las tablas casi de manera inmediata. Apenas necesitó 57 minutos para derrotar a Solana Sierra por 6-1, 6-1.

Era el primer duelo entre Gauff y Sierra. Es más, la primera vez que la argentina cruzaba con una rival de categoría Top 10 en su carrera.

“Creo que puedo jugar incluso mejor, algo que es aún más emocionante”, confesó Gauff en la entrevista a pie de pista. “Siempre es difícil disputar el primer partido de la temporada, especialmente frente a una rival como ella, alguien que viene de jugar ayer. Estoy muy contenta con cómo gestioné todas esas emociones”.

Sierra había derrotado a la No. 41 del mundo WTA, Jessica Bouzas Maneiro, este viernes. Pero Gauff se mostró intratable abriendo cada set con un parcial de 5-0, gracias a que convirtió seis de las diez oportunidades de break que tuvo a su favor.

Después de su impecable actuación, Gauff regresó a la RAC Arena para compartir el mismo lado de la pista con su compatriota Christian Harrison y acabar dando el triunfo en la eliminatoria a Estados Unidos.

La dupla estadounidense derrotó a María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi por 6-4, 6-1, en una 62 minutos, que deja abierto el Grupo A. Si los defensores de la corona derrotan a España, asegurarán su presencia en cuartos de final.