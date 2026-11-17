Se impuso 7-0 con dobletes de Nicolás Paz, Julián Alvarez, Franco Mastantuono, y un gol de Alexis Mac Allister. El partido se jugó en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

La Selección argentina de fútbol se despidió del año con una aplastante goleada ante Costa Rica por 7-0 en su último amistoso del año jugado en Córdoba por la doble fecha FIFA.

El partido, que se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes, tuvo el arbitraje del brasileño Bruno Arleu. Los goles del triunfo “albiceleste” fueron de Nicolás Paz (2), Julián Alvarez (2), Franco Mastantuono (2) y Alexis Mac Allister.

El encuentro comenzó con intensa presión de la Selección sobre el rival y juego asociado por distintos sectores de la cancha. Y a solo 7 minutos del inicio, Nicolás Paz capturó un rebote en la medialuna del área y, exquisito remate mediante, anotó el primer tanto de la noche.

Los minutos posteriores al gol fueron de total control para los dirigidos por Lionel Scaloni, moviendo el balón entre los mediocampistas y tratando de desbordar por las bandas de ataque. A pesar de esto, Costa Rica obligó la aparición del capitán Emiliano Martínez con una gran salvada tras un contraataque. Posteriormente, promediando los 30 minutos, el elenco nacional volvió a realizar una buena jugada en ataque, esta vez con una buena acción individual de Paz y un remate de Román Vega que pasó cerca del palo derecho.

Instantes más tarde, luego de un gran pase por arriba de Enzo Fernández y un desborde de Giay, Julián Alvarez recepcionó el gran pase y marcó el segundo tanto del encuentro. Posteriormente, como una aplanadora, Paz armó una jugada en solitario, desbordó, enganchó y sacó un remate potente que se coló en el ángulo de Patrick Sequeira.

El primer tiempo se cerró a puro gol, ya que luego de una recuperación en campo rival Alvarez gambeteó y disparó para romper la red, marcando el cuarto de la noche.

Argentina volvió a llegar apenas comenzado el segundo tiempo y a partir de los ingresados en el entretiempo, cuando José López abrió a la derecha con una pelota profunda para la trepada de Mastantuono, que no pudo superar a Sequeira con un tiro bajo por el primer palo.

El jugador de la Fiorentina pudo convertir dos minutos después, con una gran pelota en cortada de Perrone hacia el costado derecho del área, para que el exjugador de River defina al primer palo y marque el 5-0.

Superado el sacudón del tanto rápido de Mastantuono, Costa Rica pudo afirmarse un poco más en lo defensivo y el conjunto local tuvo un lógico bajón en el ritmo de juego, a partir de la gran cantidad de cambios y la ventaja ya adquirida en el marcador.

A los 17 minutos del complemento, el central Mariano Troilo, de reciente ingreso, sorprendió al aparecer en el área rival y sacó un zurdazo alto, después de combinar con Mastantuono, que se fue alto luego de un desvió en un defensor rival.

En 32 minutos de la segunda parte, Alexis Mac Allister recuperó una pelota al borde del área e intentó habilitar a Mastantuono con un pase que quedó trunco, aunque controló el rebote, eludió a dos rivales y definió entre las piernas del arquero rival.

El “Flaco” López tuvo su primera jugada de peligro de cara al arco rival dos minutos más tarde, al recibir sobre el costado derecho del área y cerrarse para buscar un tiro al primer palo, que no superó a Sequeira.

A los 42 minutos, Giuliano Simeone trasladó hacia la derecha para juntarse con Mastantuono, que se hamacó hacia la pierna zurda y volvió a apuntar al primer palo, por donde coló el séptimo tanto de la noche.

El triunfo culmina la última fecha FIFA de un 2026 en el que la Selección que conduce Lionel Scaloni supo ser subcampeona del mundo y cerró un balance de 17 partidos, con 14 triunfos, tres empates en tiempo reglamentario (dos victorias en el alargue ante Cabo Verde y Suiza y una derrota frente a España), y una única derrota, frente a Uruguay, en La Bombonera.