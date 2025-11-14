Le ganó 2-0 a Angola con tantos de Lautaro Martínez y del capitán. El amistoso se jugó en Luanda.

Argentina cerró el año con triunfo de 2-0 y gol de Messi

La Selección Argentina de fútbol, con su capitán Lionel Messi -autor del segundo gol-, derrotó este viernes a Angola por 2-0 en su último amistoso de preparación.

El partido, que se disputó en el estadio 11 de Noviembre de Luanda, se jugó en el marco de los festejos por el 50º aniversario de la independencia de Angola, y tuvo el arbitraje de Hillary Hambaba de Zambia.

El primer cuarto de hora fue con dominio compartido, y buenos minutos de la selección local, que controló la pelota con precisión.

Con la inclusión de Nico González como carrilero izquierdo, la Albiceleste formó con tres defensores, en tanto, Messi estuvo rodeado por los creativos Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Giovani Lo Celso y Thiago Almada, con Lautaro Martínez como referencia ofensiva.

Angola, 89ª del ránking FIFA, se contagió en el arranque por el aliento de los más de 50 mil hinchas que asistieron al encuentro.

El extremo local Chico Banza protagonizó el primer intento de los locales a los 12 minutos con un remate que exigió al arquero Gerónimo Rulli, quien reemplazó a Emiliano Martínez, ausente en esta convocatoria por decisión concertada con el seleccionador Lionel Scaloni.

Además de la ausencia de “Dibu” Martínez, los campeones del mundo no contaron con Enzo Fernández por molestias en una rodilla ni con los jugadores del Atlético de Madrid Julián Alvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, quienes no se realizaron a tiempo la vacunación requerida para ingresar a Angola.

El defensor Lisandro Martínez y el mediocampista ofensivo Franco Mastantuono formaron parte de la concentración que se realizó esta semana en Alicante, España, pero no estuvieron disponibles por lesión.

Al miuto 19, una presión alta de Almada generó una oportunidad de Messi, que aprovechó un pase de Martínez para probar los reflejos del arquero Hugo Marques.

Aunque el mal estado del campo de juego dificultó las combinaciones argentinas, Messi confirmó a los 39’ la mejoría de la Albiceleste tras dibujar una doble pared con Almada y finalizar con un tiro apenas desviado.

Antes del entretiempo, el crack rosarino envió un pase filtrado para Martínez, quien abrió el marcador con un tiro cruzado que pasó entre las piernas de Marques.

En el segundo tiempo, la actual campeona del mundo continuó manejando la pelota (65% de posesión), pero no aceleró el ritmo de juego y se conformó con sostener la ventaja con la posesión.

A los 59 minutos ingresó Kevin Mac Allister (defensor del Union Saint-Gilloise de Bélgica), para convertirse en el 56mo futbolista que debuta en la era Scaloni y quien compartió en la cancha con su hermano Alexis.

Los últimos hermanos en jugar al mismo tiempo con Argentina habían sido Gabriel y Diego Milito en 2010.

Almada dejó la cancha al minuto 69 tras recibir un golpe en el rostro y su lugar fue tomado por el mediapunta del Aston Villa Emiliano Buendía.

Messi rubricó el triunfo argentino a ocho minutos del final luego de definir con un preciso disparo tras recibir un pase de Martínez.

Messi salió en los últimos minuntos recibiendo una ovacionado de la afición angoleña.

En los últimos minutos, Scaloni también permitió el estreno del atacante Joaquín Panichelli, que se ganó su llamado al convertir nueve goles en 12 partidos con el Estrasburgo de Francia. También debutaron Máximo Perrone (Como de Italia) y Gianluca Prestianni (Benfica de Portugal).