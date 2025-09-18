La Selección Albiceleste se impuso ante el campeón olímpico 3-2 y avanzó a la próxima ronda de certamen que se juega en Filipinas.

Argentina eliminó a Francia y está en octavos de final del Mundial de Vóley

La Selección Argentina Masculina de vóleibol derrotó este jueves al campeón olímpico Francia por 3 a 2, con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25, y 15-12 y se metió en la siguiente fase del Mundial en Filipinas. Luciano Vicentín, máximo anotador con 22 puntos. El próximo rival, será Italia este domingo a las 4:30 (hora de Argentina).

El primer set fue muy emotivo. Argentina arrancó el partido muy agresiva y metida y con buen volumen de juego llegó a despegarse 4 puntos, pero Francia encontró buenos momentos en bloqueo y contra para darle equilibrio al set. En un desenlace con posibilidades de cierre para ambos, Vicentín siguió sumando y Palonsky resultó figura para ganarlo 28-26.

El segundo parcial no dejó de set parejo. Vicentín, Palonsky y Loser continuaron respondiendo bien en ataque, pero Francia respondió con momentos de Clevenot para la paridad. En la definición, nuevamente los puntas argentinos se destacaron para que el conjunto que dirige Marcelo Méndez lo gane 25-23.

El tercer capítulo fue sumamente parejo nuevamente y de principio a fin. Otra vez, De Cecco varió las salidas del ataque argentino y Francia también respondió bien en el giro para un punto a punto hasta el 17-16. En un cierre impreciso de la Selección, Francia descontó por 25-21.

Gómez y Zerba quedaron como titulares en el cuarto set y a pesar de un mejor inicio de la Selección, Francia rápidamente se acomodó mejor y mostró un mejor nivel en bloqueo y contra para despegarse 20-16. Los europeos manejaron la diferencia y estiraron la definición al tie break 25-20.

Después de un desarrollo muy parejo, un bloqueo de Kukartsev y contra de Loser alejaron a la Selección 10-7 y, finalmente, Vicentín desató el festejo argentino en Filipinas 15-12.