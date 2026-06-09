La Scaloneta juega este martes en Alabama su última prueba antes del debut mundialista. Lionel Messi volverá a sumar minutos y el cuerpo técnico busca despejar las últimas dudas de cara al estreno frente a Argelia.

Argentina enfrenta a Islandia en su último partido antes del Mundial

La Selección Argentina afrontará este martes su último amistoso preparatorio antes del inicio del Mundial 2026 cuando se enfrente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, Estados Unidos.

El encuentro comenzará a las 21:30 (hora argentina) y será transmitido por TyC Sports.

La gran noticia para el equipo de Lionel Scaloni es el regreso de Lionel Messi, quien ya dejó atrás las molestias físicas que lo habían obligado a trabajar de manera diferenciada durante los primeros entrenamientos. El capitán volverá a tener acción, aunque el entrenador no confirmó si será titular o ingresará durante el segundo tiempo.

Argentina llega con buenas sensaciones tras vencer 2-0 a Honduras con mayoría de suplentes, gracias a los goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. Ahora, Scaloni apuesta por darle rodaje a varios habituales titulares para terminar de definir el equipo que debutará en la Copa del Mundo.

Entre las principales novedades podrían reaparecer Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás González, mientras que Emiliano "Dibu" Martínez seguirá preservándose y apunta directamente al debut mundialista. Por ese motivo, el arco volvería a estar en manos de Gerónimo Rulli.

Más allá del resultado, el amistoso servirá para ajustar detalles futbolísticos, evaluar estados físicos y despejar las últimas incógnitas antes del estreno ante Argelia, en el objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022.

Probables formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

Datos del partido

Estadio: Jordan-Hare Stadium (Alabama, Estados Unidos)

Hora: 21:30

TV: TyC Sports