Argentina es subcampeón mundial Sub 20

Con dos goles de Yassir Zabiri, el seleccionado de Marruecos ganó 2-0 y conquistó por primera vez el título del certamen jugado en Chile.

La Selección Argentina Sub 20 de fútbol perdió este domingo ante Marruecos por 2-0 en la final del Mundial de Chile, que se jugó en el estadio Nacional de Santiago.

El partido tuvo el arbitraje del italiano Maurizio Mariani, y los dos goles del encuentro fueron marcados por Yassir Zabiri, ambos en la primera etapa.

De esa manera, la “Albiceleste” no pudo conquistar la séptima corona, mientras que para el elenco sudafricano es su primer título en esta categoría.

En el segundo tiempo, hizo su ingreso el delantero comodorense Ian Subiabre, quien fue uno de los amonestados que tuvo el equipo argentino.

El inicio de la gran final fue, como no podía ser de otra forma, frenético. Ida y vuelta en una demostración del marco de alta competencia que define a este Mundial. A los 8 minutos, una buena profundización de Marruecos dejó un peligroso mano a mano que concluyó con falta del arquero Santino Barbi al borde del área. A los 11', Yassir Zabiri cambió tiro libre por gol con un potente remate al ángulo. Primera vez en el certamen que la Selección de Placente se encontró con resultado adverso.

El siguiente cuarto de hora fue todo albiceleste, con un equipo que intento reaccionar por medio del dominio de pelota e intentos que culminaron en un buen tiro libre ejecutado por Maher Carrizo a los 24', que esta vez no encontró la red. Sin embargo, a los 28 minutos el conjunto marroquí hizo uso de su velocidad para el contraataque y mediante una corrida de Othmane Maamma se filtró un pase a Zabiri que volvió a anotar, empujando el balón al gol.

La parte final del primer tiempo también contó con posesión de Argentina, pero no pudo concretar el descuento a pesar de haber intentando desde distintos frentes, principalmente con foco en centros desde la banda derecha del ataque. Incluso una gran arremetida de Mateo Silvetti, fruto de un gran pase de Milton Delgado, puso entre las cuerdas al plantel africano. Así concluyeron los 45 minutos iniciales, con un 2-0 en favor del elenco conducido por Mohamed Ouahbi.

Los primeros instantes del complemento hicieron vibrar el Estadio Nacional de Santiago, porque la tendencia se mantuvo: Argentina dejando todo en ofensiva y Marruecos provocando riesgos de contra.

Tendencia que no aflojó durante el resto de la segunda etapa, toda con protagonismo de los dirigidos por Placente, que dominaron durante la mayor parte de la competencia y por eso obtuvieron su merecido lugar en la final. Cierre con un 0-2 con triunfo de Marruecos, coronado como campeón del mundo por primera vez en su historia.

Enorme Copa del Mundo de la Selección Sub 20 de Argentina, que devolvió la ilusión juvenil tras 18 años.