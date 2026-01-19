Perdió 3-1 ante Brasil en la final jugada este domingo en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo. Ambas selecciones junto a Venezuela se clasificaron al Mundial de Qatar.

Argentina fue subcampeón del Sudamericano U17 de vóleibol

La Selección Argentina Masculina U17 de vóleibol se consagró subcampeón del Sudamericano que se disputó en Comodoro Rivadavia.

El elenco “albiceleste” cayó este domingo en la final en el clásico ante Brasil por 3-1, con parciales de 17-25, 25-22, 23-25 y 19-25.

De esa manera, Argentina, que había ganado en sus anteriores cuatro presentaciones (Chile, Perú y Venezuela), no pudo repetir el éxito, aunque con el objetivo logrado, que era clasificar al Mundial de Qatar 2026, algo que también consiguieron Brasil y Venezuela.

Por otra parte, Valentín Bianchi recibió el premio a Mejor Receptor, Salvador Demarco a Mejor Líbero y Juan Alonso Rigone a Mejor Opuesto.

Este torneo, del calendario de la Confederación Sudamericana, lo organizó la Federación de Vóleibol Argentino (FeVA), con el acompañamiento de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

El plantel nacional estuvo conformado por los siguientes jugadores: Nuriel Gonzalo Vera, Tiziano Fernández, Santiago Quaini, Lázaro Ganino, Juan Manuel Alonso Rigone, Valentín Bianchi, Valentino Briozzi, Máximo Mendoza, Ezequiel Godoy, Maximiliano Jacuzzi, Salvador Demarco, Juan Bautista Alonso Rigone, Augusto Moyano y Santino Maciel.

El cuerpo técnico lo integraron Leonardo Nocenti (DT), Mateo Barsi (asistente), Nicolás De Gatica (preparador físico), Patricio Dubois (estadístico), Guido Malagrino (kinesiólogo) y Daniel Bozikovich (manager).