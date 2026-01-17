Se mide este domingo ante Brasil por la última fecha del campeonato que se juega en Comodoro Rivadavia. El partido arranca a las 20:30.

Argentina va por el título del Sudamericano U17 de vóley

La Selección Argentina Masculina U17 de vóleibol irá este domingo en busca del título del Sudamericano que se juega en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo de Comodoro Rivadavia.

Será cuando se enfrente ante en el clásico ante Brasil en el partido cerrará el campeonato.

La “Albiceleste” llega invicto a este partido, lo mismo que la “Verdeamarelha”, ambos con tres victorias cada uno.

Argentina arrancó el último miércoles el certamen ganándole 3-0 a Chile y luego hizo lo propio, superando por idéntico resultado a Perú.

La clasificación al Mundial de Qatar 2026 la logró este viernes con su triunfo por 3-1 frente a Venezuela.

Por su parte, Brasil debutó con una victoria de 3-0 ante Perú y al día siguiente, se impuso por idéntico resultado ante Venezuela.

Este sábado, mientras tanto, logró su tercer éxito seguido al derrotar a Chile 3-0 -con parciales de 25-23, 25-10 y 25-10- y de esa manera, aseguró su pasaje al Mundial, destacando que ahora solo resta una plaza, la cual la dirimirán venezolanos y chilenos, que se enfrentarán este domingo a partir de las 12.

La “Vinotinto” llega con chances a la última fecha tras derrotar a Perú por 3-0, con sets corridos de 25-15, 25-12 y 25-17.

Panorama

SABADO 17 (4ª fecha)

- Brasil 3 / Chile 0 (25-23, 25-10 y 25-10).

- Perú 0 / Venezuela 3 (15-25, 12-25 y 17-25).

DOMINGO 18 (5ª fecha)

12:00 Venezuela vs Chile

20:30 Argentina vs Brasil.