Cayó 5-4 en la definición desde los doce pasos y quedó eliminado de la Copa del Mundo Sub 17 que se juega en Qatar.

Argentina perdió por penales ante México y se despidió del Mundial

La Selección Argentina masculina Sub 17 de fútbol quedó eliminada este viernes del Mundial de Qatar al perder -por penales- 5-4 ante Mexico, y de ese modo no pudo avanzar a los octavos de final.

El partido, que se jugó en la cancha 2 del Complejo Aspire Zone de la ciudad de Doha, fue arbitrado por el italiano Andrea Colombo.

Al término del tiempo regular, el encuentro había finalizado 2-2. Los tantos “albicelestes” los marcaron Ramiro Tulián y Fernando Closter. Los dos goles de los mexicanos los anotó Luis Gamboa.

El equipo dirigido por Diego Placente comenzó en ventaja con un golazo tempranero de Tulián, pero los mexicanos revirtieron el marcador con un doblete de Luis Gamboa. Cuando parecía que el resultado estaba sellado, una mala salida del arquero Santiago López derivó en el empate de Fernando Closter, lo que llevó la definición a los doce pasos.

En la tanda de penales, el protagonista inesperado fue el propio López, quien primero le contuvo el remate inicial a Gastón Bouhier y luego convirtió su disparo para sentenciar la clasificación mexicana.

Con ese aporte decisivo, los aztecas avanzaron a la siguiente instancia.

Argentina había marcado a través de Jerónino Gómez Mattar, Fernando Closter, el capitán Matías Satas y Facundo Jainikoski.

Por su parte, México anotó desde los doce pasos por intermedio de Oscar Pineda, Humberto Mansilla, Karin Hernández, Ignacio López y el arquero Santiago López.

México enfrentará en octavos de final a Portugal, selección que llega con envión tras eliminar a Bélgica a quien venció por 2-1.

Las ortras selecciones que avanzaron a octavos de final fueron Suiza, Francia, República de Irlanda, Marruecos y Brasil, las tres últimas ganaron por penales.

……………..

Panorama – 16vos. de final

VIERNES 14

- Zambia 1 / Mali 3.

- Portugal 2 / Bélgica 1.

- Suiza 3 / Egipto 1.

- Francia 2 / Colombia 0.

- Argentina 4 (2) / México 5 (2).

- República de Irlanda 9 (1) / Canadá 8 (1).

- Estados Unidos 3 (1) / Marruecos 4 (1).

- Brasil 5 (0) / Paraguay 4 (0).

SABADO 15

9:30 Senegal vs Uganda

9:30 Corea del Sur vs Inglaterra

10:00 Italia vs República Checa

10:30 Japón vs Sudáfrica

11:45 Alemania vs Burkina Faso

12:15 Venezuela vs Corea del Norte

12:45 Austria vs Túnez

12:45 Croacia vs Uzbekistán