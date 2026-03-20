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Argentina presentó su nueva camiseta alternativa para el Mundial 2026

La Selección Argentina ya tiene nueva piel. A menos de tres meses del Mundial, la AFA presentó la camiseta alternativa que usará el equipo en la cita de Estados Unidos, México y Canadá 2026, con Lionel Messi como cara principal de la campaña bajo el lema “Orgullo”.

El nuevo modelo apuesta por una estética moderna y sobria: base negra con líneas en distintos tonos de azul que convergen en el centro formando la silueta de una pelota.

Los detalles en gris claro aparecen en cuello, mangas y las clásicas tres tiras, acompañando el escudo de la AFA.

Uno de los cambios más llamativos está en el frente:

Los números se corren hacia un lateral

El centro queda reservado para el parche de campeón del mundo

En la parte trasera, la camiseta suma un guiño bien argentino: el Sol de Mayo junto a la palabra “Argentina”, con estética inspirada en el fileteado porteño.

Versiones y precios

La camiseta ya está a la venta con distintas opciones:

Versión Fan: $149.999

Versión Jugador: $219.999

Versión Messi (jugador): $249.999

Versión manga larga premium: $249.999

Cada modelo varía en tecnología, materiales y nivel de detalle, siendo la versión jugador la misma que utilizarán los futbolistas en cancha.

Camino al Mundial

Con este lanzamiento, la Selección comienza a calentar motores rumbo al Mundial 2026, donde buscará defender el título con una nueva camiseta que mezcla historia, identidad y un diseño innovador.

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