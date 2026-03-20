La Selección Argentina ya tiene nueva piel. A menos de tres meses del Mundial, la AFA presentó la camiseta alternativa que usará el equipo en la cita de Estados Unidos, México y Canadá 2026, con Lionel Messi como cara principal de la campaña bajo el lema “Orgullo”.

Argentina presentó su nueva camiseta alternativa para el Mundial 2026

El nuevo modelo apuesta por una estética moderna y sobria: base negra con líneas en distintos tonos de azul que convergen en el centro formando la silueta de una pelota.

Los detalles en gris claro aparecen en cuello, mangas y las clásicas tres tiras, acompañando el escudo de la AFA.

Uno de los cambios más llamativos está en el frente:

Los números se corren hacia un lateral

El centro queda reservado para el parche de campeón del mundo

En la parte trasera, la camiseta suma un guiño bien argentino: el Sol de Mayo junto a la palabra “Argentina”, con estética inspirada en el fileteado porteño.

Versiones y precios

La camiseta ya está a la venta con distintas opciones:

Versión Fan: $149.999

Versión Jugador: $219.999

Versión Messi (jugador): $249.999

Versión manga larga premium: $249.999

Cada modelo varía en tecnología, materiales y nivel de detalle, siendo la versión jugador la misma que utilizarán los futbolistas en cancha.

Camino al Mundial

Con este lanzamiento, la Selección comienza a calentar motores rumbo al Mundial 2026, donde buscará defender el título con una nueva camiseta que mezcla historia, identidad y un diseño innovador.