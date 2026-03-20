Argentina presentó su nueva camiseta alternativa para el Mundial 2026

El nuevo modelo apuesta por una estética moderna y sobria: base negra con líneas en distintos tonos de azul que convergen en el centro formando la silueta de una pelota.
Los detalles en gris claro aparecen en cuello, mangas y las clásicas tres tiras, acompañando el escudo de la AFA.
Uno de los cambios más llamativos está en el frente:
Los números se corren hacia un lateral
El centro queda reservado para el parche de campeón del mundo
En la parte trasera, la camiseta suma un guiño bien argentino: el Sol de Mayo junto a la palabra “Argentina”, con estética inspirada en el fileteado porteño.
Versiones y precios
La camiseta ya está a la venta con distintas opciones:
Versión Fan: $149.999
Versión Jugador: $219.999
Versión Messi (jugador): $249.999
Versión manga larga premium: $249.999
Cada modelo varía en tecnología, materiales y nivel de detalle, siendo la versión jugador la misma que utilizarán los futbolistas en cancha.
Camino al Mundial
Con este lanzamiento, la Selección comienza a calentar motores rumbo al Mundial 2026, donde buscará defender el título con una nueva camiseta que mezcla historia, identidad y un diseño innovador.