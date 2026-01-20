Argentina recibirá a Uruguay y Panamá en Buenos Aires

Será el viernes 27 de febrero y lunes 2 marzo por la segunda ventana de Clasificatorios FIBA para el Mundial de Qatar 2027.

Con la segunda ventana de Clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo Qatar 2027, la Selección Argentina de básquet Mayor masculina tiene novedades. Buenos Aires volverá a recibir al equipo dirigido por Pablo Prigioni en los encuentros ante Uruguay (viernes 27 de febrero) y Panamá (lunes 2 de marzo).

El Estadio de Obras Sanitarias (Avenida Libertador 7395, CABA) será la sede de dos partidos muy importantes para el seleccionado nacional, en su objetivo de clasificar al próximo Mundial.

El viernes 27 de febrero se medirá con Uruguay a partir de las 21:30, mientras que el lunes de 2 de marzo, jugará ante Panamá, en un partido que se iniciará a las 18:30.

Ambos partidos podrán verse, además, en vivo y en directo por TyC Sports, DSports y CourtSide 1891. En los próximos días se anunciará lo relativo a la venta de entradas.

Argentina comenzó los Clasificatorios FIBA en la ventana del mes de noviembre pasado, con dos victorias ante Cuba: 80 a 68 en La Habana y 105 a 49 en Buenos Aires. De esta manera, es líder del Grupo D con 2 victorias y una diferencia de puntos de +68. Uruguay también ganó sus dos compromisos ante Panamá aunque su diferencia es +35.

Cabe destacar que la Primera Fase se cerrará en el mes de julio cuando el jueves 2 Argentina visite a Uruguay y el domingo 5 haga lo propio con Panamá. Los mejores tres equipos de la zona, accederán a la siguiente fase arrastrando récord y se cruzarán con los tres mejores ubicados del Grupo B compuesto por Canadá (2-0), Jamaica (2-0), Puerto Rico (0-2) y Bahamas (0-2).

Foto: Prensa CAB.