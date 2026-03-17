Argentina se despidió del Premundial femenino de básquet con una derrota

Perdió 83-39 ante Japón por la última fecha del certamen que se disputa en Estambul. De esa manera, las dirigidas de Gregorio Martínez no pudieron lograr el objetivo de clasificar al Mundial de Berlín.

La Selección Argentina Femenina de básquet cayó ante Japón por 83-39 en su última presentación en el Premundial que se juega en Estambul, Turquía. Final del sueño mundialista para un equipo albiceleste que volvió a representar al país de gran manera ante las potencias mundiales.

Argentina careció de eficiencia y sufrió a las japonesas, que demostraron rápidamente su buena puntería con un parcial de 11-0 al inicio. La primera anotación de campo albiceleste llegó recién promediando el primer cuarto, pero la Selección no encontró espacios y cerró el segmento abajo 23-7.

El segundo período siguió la misma tónica, con las niponas despegándose en el marcador y un buen pasaje ofensivo argentino que dejó el tablero 40-16 al entretiempo. Luego de un positivo comienzo de la segunda mitad con dos bombas de Mungo, las orientales volvieron a imponer su efectividad para desactivar el intento de reacción.

Sin bajar los brazos, el equipo de Gregorio Martínez continuó jugando con personalidad hasta el final del partido, que quedó en manos de Japón por 83 a 39. Agostina Burani se destacó con 7 puntos y 6 rebotes, seguida por Victoria Gauna y Julieta Mungo con 6 unidades cada una. Candela Gentinetta aportó 8 rebotes y Melisa Gretter, conductora de los hilos del equipo, sumó 5 tantos.

Argentina cerró así su paso por Turquía con balance de cuatro caídas, una victoria para el recuerdo sobre las locales y una emotiva entrega colectiva, estando a segundos de dar otro golpe ante Hungría.

Una vez más, es necesario destacar la preparación, compromiso y orgullo con que las jugadoras y el cuerpo técnico de la Selección Argentina Femenina representaron al país, enfrentando a potencias mundiales y dejando bien alta la bandera albiceleste.