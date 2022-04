Argentinos se metió en zona de clasificación

Argentinos Juniors obtuvo este jueves una victoria clave en Tucumán al derrotar 4-2 a Atlético en el Monumental José Fierro, y ahora es cuarto en la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de fútbol, posición que le permite ser uno de los que estaría clasificando a la siguiente ronda. Fue un partido entretenido y con varias emociones. Los goleadores fueron Gabriel Avalos, Kevin MacAllister, Gastón Verón y Fausto Vera para el "Bicho", mientras que Bruno Bianchi y Renzo Tesuri marcaron los tantos del "Decano".

Los tucumanos arrancaron mejor con un tiro en el palo de Cristian Menéndez y, acto seguido, Augusto Lotti la tocó y pasó muy cerca. Pero el "Bicho" respondió de inmediato y a los 3 minutos Gabriel Avalos recibió en la mitad de la cancha y tras encarar por la izquierda, definió entre las piernas de Federico Lanzillota y puso en ventaja a los de La Paternal.

El partido se hizo entretenido ya que el "Decano" presionó bien arriba y dejó espacios para la contra de Argentinos. El trámite se volvió intenso con llegadas en ambas áreas y Menéndez volvió a estrellar la pelota en el travesaño tras una media chilena.

Pero el "Bicho" fue más preciso y la segunda clara que tuvo la aprovechó. Gabriel Florentín recuperó una pelota que era perdida tras un pase corto de Miguel Torrén, llegó por la derecha y luego de un centro sorprendió Kevin MacAllister que de cabeza metió el segundo a los 25 minutos.

Las emociones siguieron y a los 36 minutos llegó el descuento para los locales por medio de Bruno Bianchi que también de cabeza la mandó adentro. Luego el propio defensor volvió a ganar en el aire, pero contuvo Lanzillota. En el epílogo de la primera mitad, Atlético hizo méritos para llegar al empate.

En el segundo tiempo el ritmo bajó, aunque los tucumanos tomaron la iniciativa y tuvieron algunas llegadas, pero no lograron convertirle a Argentinos.

Luego el "Bicho" se quedó y sus jugadores sintieron el cansancio lo que llevó al "Decano" a ponerse a tiro del empate, que llegó a los 32 minutos por medio de Renzo Tesuri, que de media vuelta concretó el 2-2.

Pero a falta de cinco minutos Argentinos volvió a ponerse en ventaja luego de un centro que Avalos bajó y asistió a Gastón Verón, que también de cabeza concretó el tercero. Ya en tiempo adicional Fausto Vera marcó el cuarto para el conjunto de La Paternal y liquidó el pleito.

Con este resultado Argentinos quedó cuarto en la Zona 1, ya que si bien tiene la misma cantidad de puntos que Sarmiento de Junín, lo supera por mejor diferencia de gol. Pero en la próxima fecha ambos se verán las cartas en un partido que promete en el estadio Diego Armando Maradona, este lunes (21:30).

Síntesis

Atlético Tucumán 2 / Argentinos 4

Atlético Tucumán: Nicolás Campisi; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller y Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Gastón Gil Romero y Ramiro Ruiz Rodríguez; Cristian Menéndez y Augusto Lotti. DT: Lucas Pusineri.

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Kevin MacAllister, Miguel Torren y Lucas Villalba; Javier Cabrera, Gabriel Florentín, Fausto Vera, Gabriel Carabajal y Mariano Bittolo; Gabriel Avalos y Nicolás Reniero. DT: Gabriel Milito.

Goles PT: 3' Gabriel Avalos (AJ), 25' Kevin Mac Allister (AJ), 36' Bruno Bianchi (AT).

Goles ST: 32' Renzo Tesuri (AT), 41' Gastón Verón (AJ), 47' Fausto Vera (AJ).

Cambio PT: 34' Luciano Gómez x Cabrera (AJ).

Cambios ST: al inicio Alejandro Galarza x Carabajal (AJ), 13' Manuel Capasso x Thaller (AT) y Leonardo Heredia x Gil Romero (AT), 17' Matías Orijuela x Risso Pratón (AT) y Renzo Tesuri x Rodríguez (AT), 35' David Salazar x Reniero (AJ) y Gastón Verón x Bíttolo (AJ), 36' Joaquín Pereyra x Lotti (AT).

Amonestados: Bianchi, Carrera, Heredia (AT). Carabajal, MacAllister (AJ).

Incidencias: no se registraron.

Arbitro: Néstor Pitana

Estadio: Monumental José Fierro.