Armaron una petición para que "Francia deje de llorar" 

En las últimas horas se hizo saber en Francia que un grupo de fanáticos indignados con la actuación del árbitro polaco Szymon Marciniak reúne firmas para exigirle a la FIFA que repita la final del mundo contra Argentina en Qatar. En pocas horas, se registraron más de 200 mil clicks para avalar la cruzada que fue tomada con sorna por muchos hinchas albicelestes. Casi de inmediato hubo respuesta.

Un usuario del sitio MesOpinions le pidió a la FIFA que repita el partido debido a la injusta adjudicación del penal de Argentina (de Ousmane Dembélé a Ángel Di María), mientras afirmaba que Kyilian Mbappé recibió una falta antes del gol de Di María que simbolizó el 2-0 parcial. El texto de la petición de la repetición del partido entre Argentina y Francia en Doha afirma: “El arbitraje se vendió totalmente, nunca hubo un penalti (a Di María) y sí falta a Mbappé en el segundo gol. ¡Firma y comparte en masa para que se repita el partido!”.

El argentino Valentín Gómez lanzó un petitorio para juntar firmas como respuesta a la movida de Les Bleus: “Desde que les ganamos la final del mundial de fútbol los franceses no paran de llorar, quejarse y no aceptan que Argentina es el campeón del mundo. Esta petición es para que los franceses dejen de llorar y acepten que Messi es el mejor de la historia del fútbol y tiene de hijo a Mbappé”. En aproximadamente 5 horas, más de 50 mil fanáticos se sumaron a esta movida desde Sudamérica.

Muchos firmantes dejaron mensajes irónicos en la misma página: “Primero considero que ganamos en buena ley. Segundo, Francia”; “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no firma, es un francés”; “Les ganamos también en el Mundial de firmas”; “Me hace muy feliz que lloren pero temo que tanta lágrima francesa modifique el ecosistema”; y “Francia, yo te vi pechear una final del mundo. Si no fuera por Mbappé, no llegás ni a los penales” fueron algunos de ellios.

Pero eso no fue todo, porque en las redes sociales se viralizó un video editado en el que se lo ve a Lionel Messi leyendo el petitorio de los franceses para que se repita la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia. Las imágenes fueron tomadas de una publicidad de una de las marcas que lo patrocinan, pero en la misma reemplazaron una imagen que da a entender que el capitán albiceleste firmó la petición en su computadora con su supuesto mail (leo.messi@goat.com) y la compañía de un mensaje: “La jugamo en cancha de Ñuls”.

Los fanáticos argentinos continúan delirando y celebrando la tercera estrella, en este caso, a costas de la reacción de una parte del público francés.