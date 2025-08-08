Arranca una nueva edición del Torneo Austral de rugby

Este sábado se pondrá en marcha una nueva edición del Torneo Austral de rugby, certamen que organizan, de manera conjunta, la Unión Austral (URA) y la Unión de Rugby del Valle del Chubut (URVCh).
En ese contexto, Chenque RC, último campeón de 2024, hará su estreno visitando a Patoruzú RC de Trelew.
En los otros partidos de la categoría Superior, Comodoro RC recibirá a Calafate RC, mientras que San Jorge CR de Caleta Olivia será local ante Deportivo Portugués.
En la zona del Valle, mientras tanto, además de la visita del ‘Celeste’ a ‘Pato’, Draig Goch RC de Gaiman será local ante el siempre y difícil Bigornia Club de Rawson, mientras que Trelew RC recibirá a Puerto Madryn RC.
Cabe destacar que además de jugarse los partidos de Primera, se disputarán los respectivos encuentros de las formativas, como así también, como así también se jugarán dos partidos de la rama femenina en cancha del ‘Dragón’.
El torneo se jugará en categorías, M-15 (nacidos en 2010 y 2011 con fichaje competitivo), M-16 (nacidos en 2009 y 2010), M-17/M-18 (nacidos en los años 2007 y 2008), Intermedia y Primera (jugadores que hayan cumplido 18 años).
Los campeones de las categorías juveniles e Intermedia se definirán de acuerdo a las posiciones de la tabla general jugadas las nueve fechas de la fase regular
La final de Primera división se jugará de acuerdo a lo expresado en el reglamento.
Programa de la 1° fecha
SABADO 9
CANCHA: DRAIG GOCH RC (GAIMAN)
12:30 M-16: Draig Goch RC vs Bigornia Club. Referí: Gruffydd Madog (WRU). Asistentes: Designa local y designa visita.
13:30 Femenino: Puerto Madryn vs Trelew RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.
14:00 M-18: Draig Goch RC vs Bigornia Club. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.
15:00 Femenino: Draig Goch RC vs Bigornia Club. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.
15:30 Primera: Draig Goch RC vs Bigornia Club. Referí: Daniel Barchetta. Asistentes: Designa local y designa visita.
CANCHA: TRELEW RC (TRELEW)
10:40 M-15: Trelew RC vs Puerto Madryn RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.
12:00 M-16: Trelew RC vs Puerto Madryn RC. Referí: Rubén Soria. Asistentes: Designa local y designa visita.
13:20 M-18: Trelew RC vs Puerto Madryn RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.
14:40 Intermedia: Trelew RC vs Puerto Madryn RC. Referí: Alvaro Belizán (URAV). Asistentes: Designa local y designa visita.
16:00 Primera: Trelew RC vs Puerto Madryn RC. Referí: Maxi Campot (URAV). Asistentes: Alvaro Belizán (URAV) Rubén Soria.
CANCHA: PATORUZU RC (TRELEW)
11:30 M-15: Patoruzú RC vs Chenque RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.
13:00 M-16: Patoruzú RC vs Chenque RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.
14:30 M-18: Patoruzú RC Chenque RC. Referí: Juan Pablo Anglada. Asistentes: Designa local y designa visita.
16:00 Primera: Patoruzú RC vs Chenque RC. Referí: Gabriel Kononczuk. Asistentes: Juan Pablo Anglada y designa local.
CANCHA: SAN JORGE RC (CALETA OLIVIA)
12:00 M-16: San Jorge RC vs Deportivo Portugués. Referí: Dante Hermosilla. Asistentes: Micaela Quiroga e idóneo club local
13:30 M-18: San Jorge RC vs Deportivo Portugués. Referí: Pedro Rivera. Asistentes: Dante Hermosilla y Micaela Quiroga.
15:00 Intermedia / Amistoso: San Jorge RC vs Deportivo Portugués. Referí: Nehuen Millaman. Asistentes: Pedro Rivera y Dante Hermosilla.
16:30 Primera: San Jorge RC vs Deportivo Portugués. Referí: Axel Cárdenas. Asistentes: Nehuen Millaman y Pedro Rivera.
CANCHA 2 COMODORO RC (ASTRA - KM 20)
10:00 M-14 Amistoso: Comodoro RC vs Calafate RC. Referí: Fernando Nahuel. Asistentes: Federico Vece y Juan Manuel Fuertes.
11:30 M-16: Comodoro RC vs Calafate RC. Referí: Santiago Carrizo. Asistentes: Juan Manuel Fuertes y Federico Vece.
13:00 M-18: Comodoro RC vs Calafate RC. Referí: Sebastián Molina. Asistentes: Santiago Carrizo y Juan Manuel Fuertes.
14:30 Intermedia: Comodoro RC vs Calafate RC. Referí: Ezequiel Cid. Asistentes: Sebastián Molina y Santiago Carrizo.
16:00 Primera: Comodoro RC vs Calafate RC. Referí: Enuel Paillahuala. Asistentes: Ezequiel Cid y Sebastián Molina.
Calendario
1° fecha (9 de agosto)
- Draig Goch vs Bigornia Club.
- Patoruzú RC vs Chenque RC.
- Comodoro RC vs Calafate RC.
- San Jorge RC vs Deportivo Portugués.
- Trelew RC vs Puerto Madryn.
2° fecha (16 o 17 de agosto)
- Puerto Madryn vs Draig Goch RC.
- Trelew RC vs San Jorge RC.
- Deportivo Portugués vs Comodoro RC.
- Calafate RC vs Patoruzú RC.
- Chenque RC vs Bigornia Club.
3° fecha (30 o 31 de agosto)
- Draig Goch RC vs Chenque RC.
- Bigornia Club vs Calafate RC.
- Patoruzú RC vs Deportivo Portugués.
- Comodoro RC vs Trelew RC.
- San Jorge RC vs Puerto Madryn.
4° fecha (6 o 7 de septiembre)
- San Jorge RC vs Draig Goch RC.
- Puerto Madryn vs Comodoro RC.
- Trelew RC vs Patoruzú RC.
- Deportivo Portugués vs Bigornia Club.
- Calafate RC vs Chenque RC.
5° fecha (13 o 14 de septiembre)
- Draig Goch RC vs Calafate RC.
- Chenque RC vs Deportivo Portugués.
- Bigornia Club vs Trelew RC.
- Patoruzú RC vs Puerto Madryn RC.
- Comodoro RC vs San Jorge RC.
6° fecha (27 a 28 de septiembre)
- Comodoro RC vs Draig Goch RC.
- San Jorge RC vs Patoruzú RC.
- Puerto Madryn RC vs Bigornia Club.
- Trelew RC vs Chenque RC.
- Deportivo Portugués vs Calafate RC.
7° fecha (4 o 5 de octubre)
- Draig Goch RC vs Deportivo Portugués.
- Calafate RC vs Trelew RC.
- Chenque RC vs Puerto Madryn RC.
- Bigornia Club vs San Jorge RC.
- Patoruzú RC vs Comodoro RC.
8° fecha (11 o 12 de octubre)
- Patoruzú RC vs Draig Goch RC.
- Comodoro RC vs Bigornia Club.
- San Jorge RC vs Chenque RC.
- Puerto Madryn RC vs Calafate RC.
- Trelew RC vs Deportivo Portugués.
9° fecha (25 o 26 de octubre)
- Draig Goch RC vs Trelew RC.
- Deportivo Portugués vs Puerto Madryn.
- Calafate RC vs San Jorge RC.
- Chenque RC vs Comodoro RC.
- Bigornia Club vs Patoruzú RC.
SEMIFINALES (1 o 2 de noviembre)
A - Primero vs Cuarto.
B - Segundo vs Tercero.
FINAL (8 de noviembre)
- Ganador partido A vs Ganador partido B.