Arruabarrena está a un paso de volver a Boca

El “Vasco” dio el visto nuevo, por lo que restarían detalles para que el acuerdo con la dirigencia “xeneize” quede encaminado y pueda ser anunciado de manera oficial por el club.

El entrenador Rodolfo Martín Arruabarrena está a un paso de transformarse en el nuevo director técnico de Boca Juniors, luego de que la dirigencia encabezada por su presidente Juan Román Riquelme avanzara con una propuesta formal para que inicie su segundo ciclo al frente del primer equipo.

El “Vasco” dio el visto bueno, por lo que solo restarían detalles para que el acuerdo quede encaminado y pueda ser anunciado oficialmente por el club.

El técnico aparece como el nombre elegido por Riquelme para suceder a Claudio Ubeda, quien dejó el cargo tras el cierre del semestre y la temprana eliminación de Boca en la Copa Libertadores a manos de la Universidad Católica de Chile que lo venció en la mismísima Bombonera por 1-0.

Arrabuarrena ya dirigió al “Xeneize” entre 2014 y 2016, etapa en la que conquistó el torneo de Primera división 2015 y la Copa Argentina de ese mismo año, aunque su ciclo también quedó marcado por las eliminaciones ante River en la Copa Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015, en el Superclásico recordado por el gas pimienta, que hinchas de Boca le arrojaron a los jugadores de River.

De concretarse su llegada, Arruabarrena asumirá en un Boca golpeado, necesitado de reconstruir confianza y con el desafío inmediato de ordenar al plantel para la segunda parte de la temporada.