Aseguran que Antonela Roccuzzo estaría esperando su cuarto hijo

Como es de público conocimiento, Lionel Messi manifestó recientemente en una entrevista con Migue Granados -en el streaming Olga- que tanto él como su esposa, Antonela Roccuzzo, deseaban tener un cuarto hijo, con preferencia de que fuera nena, dado que ya tienen tres hijos varones: Thiago, Mateo y Ciro.

"Me gustaría tener otro bebé, pero no estamos en la búsqueda. Me gustaría la nena", señaló el astro del fútbol para expresar un deseo familiar.

Esta fuerte declaración que mantiene a los fanáticos expectantes comenzó a cobrar más fuerza en los últimos días, debido a diversas fotos que la mismísima Antonela ha compartido en sus redes y que, de alguna manera, dan lugar a pensar que estaría en la dulce espera.

Las especulaciones de un bebé en camino han crecido gracias a las imágenes que muestran a la modelo cubriendo su abdomen en Instagram, lo que invita a pensar que trata de evitar que se vea su vientre en público, publicó el sitio minutouno.