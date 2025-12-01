El crimen tuvo lugar en Melo, departamento Roque Sáenz Peña. El joven sufrió heridas de arma blanca y falleció en Laboulaye. La Justicia confirmó que hay un detenido por el ataque.

Asesinaron a un joven durante una pelea a la salida de una fiesta de egresados

La madrugada del domingo terminó en tragedia en la localidad de Melo, en el sur de Córdoba, cuando un joven perdió la vida tras una violenta pelea ocurrida fuera de una fiesta de egresados. La Justicia ya detuvo a un sospechoso mientras avanza la investigación.

La víctima fue identificada como Gerónimo Carabajal, de 26 años. Había viajado desde Serrano para participar de la celebración por el egreso de su hermano, realizada en la Sociedad Italiana del IPEA 237 San Antonio. Según los primeros datos, al salir del evento quedó involucrado en una pelea con un grupo de personas en la vereda.

En medio de ese enfrentamiento, Carabajal sufrió dos heridas de arma blanca en el pecho. El joven fue asistido y trasladado de inmediato al Hospital de Laboulaye, donde los médicos no lograron salvarle la vida debido a la gravedad de las lesiones.

En el marco de las primeras actuaciones, las autoridades informaron que un hombre de 30 años fue aprehendido y permanece a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Laboulaye, que dispuso peritajes y relevamientos para determinar cómo comenzó la pelea y quiénes participaron del ataque.