Al cuestionar la política de inteligencia artificial del Presidente, el New York Times relató la insólita anécdota protagonizada por Santiago Oría.

Asesor estrella de Milei cayó en la trampa de una modelo hecha con IA

En medio del debate global sobre los riesgos y los límites éticos de las nuevas tecnologías, el diario The New York Times publicó un duro artículo crítico contra la administración de Javier Milei por su negativa a establecer regulaciones preventivas sobre la inteligencia artificial, buscando posicionar al país como un "santuario" sin reglas para el sector.

La nota, firmada por los periodistas Emma Bubola y Daniel Politi, pone la lupa en el contraste entre la postura del mandatario argentino y las crecientes alertas que impulsan líderes internacionales y directores ejecutivos tecnológicos sobre las amenazas existenciales de la IA.

Sin embargo, uno de los pasajes más llamativos del reportaje expone una anécdota protagonizada por el entorno presidencial: uno de los principales asesores de Milei no supo reconocer que una influencer política virtual estaba creada íntegramente por inteligencia artificial.

El artículo relata el caso de Santiago Oría, cineasta personal y estratega de medios del Presidente, quien quedó fascinado al ver en Instagram los videos de una supuesta joven militante oficialista.

“Es inteligente, es relinda”, había expresado Oría en una entrevista concedida al medio estadounidense, al punto de sugerir que "hay que traerla a que tenga más protagonismo".

Sin embargo, la figura en cuestión era Lucía Libertaria, un avatar hiperrealista generado por computadora. Al enterarse del engaño, el estratega reconoció que perdió el interés, pero le restó dramatismo a la situación y aseguró que el episodio no le generaba inquietud: “Me parece totalmente inofensivo. No tiene nada de dañino”, declaró.

Para los autores del artículo, la postura de Oría sintetiza la filosofía de "no intervención" que impulsa la Casa Rosada frente a una tecnología en expansión.

El informe recuerda la reciente exposición de Javier Milei ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde el mandatario reafirmó la postura libertaria: “Ante la inteligencia artificial, la Argentina se ubicará a la vanguardia de la libertad”, sostuvo al ratificar el “compromiso de no regular de manera preventiva” la IA en territorio nacional.

Mientras potencias occidentales debaten marcos normativos para frenar la desinformación masiva, el uso de deepfakes y los riesgos laborales, el Gobierno argentino apuesta a convertir al país en un refugio de desregulación tecnológica, una decisión que, según advierte el prestigioso periódico estadounidense, abre interrogantes sobre el control de las herramientas digitales y la vulnerabilidad frente a la manipulación informativa.