Asesor político de una concejal preso por violencia de género

“Estoy en una situación muy complicada” manifestó al diario digital la Prensa de Santa Cruz la víctima, precisando además que la brutal agresión ocurrió durante los festejos por el campeonato mundial de fútbol.

Dijo que su abuela la recibió junto a sus hijos pero solo unos días, ya que su ex suegra le quitó las llaves de la casa donde vivía con Jaramillo. “No me las quiere devolver y tengo que estar con mis hijos por todos lados; en la calle porque no me quiere dar mi llave del alquiler que yo pago”.

De su pareja contó que “siempre me insultaba o me tiraba cosas cuando se enojaba y lo último que ocurrió fue para el mundial. Se puso a tomar temprano, nos fuimos a la caravana y él siguió tomando hasta que después fuimos a una cervecería del centro”.

“Compramos unas cervezas artesanales y estuvimos tomando tranqui pero, él ya estaba muy en pedo. A la noche –precisó- nos pasó a buscar mí ex cuñada con su novio y otro chico a la plaza. Nos fuimos a comprar más cervezas y nos fuimos a mí casa. Ahí fue cuando le agarró el ataque de celos por un comentario mal intencionado de su hermana hacía ese pibe”.

Continuando con su relato detalló que “cuando todos se fueron me empezó a agredir. Le dije que se deje de molestar, que estaban los nenes despiertos, pero no le importó, me levantó de los pelos, empezó a pegarme patadas, cachetazos y me ahorcaba para que no grite.

Afortunadamente un vecino escuchó los golpes, llamó a la puerta, le pedí ayuda y dijo que avisaría a la policía”.

Efectivamente, al lugar arribó una comisión de uniformados y se llevaron al ebrio violento la Seccional Cuarta de Policía donde permanece alojado y a ella la revisó una doctora en la comisaría que dejó constancia de las marcas en el cuerpo.

“Necesito seguir con la restricción contra él y su familia y necesito ayuda para encontrar un alquiler y poder vivir tranquila con mis hijos” pidió.

“Hasta ahora nadie me ofreció ninguna ayuda; solo mí abuela me dio lugar por unos días nomás” y contó que en su momento hicieron campaña juntos en la Unidad Básica Bases pero luego el cargo político se lo ofrecieron solo a él y no a ella.

De la concejal Paola Álvarez dijo que “solo me llamó para darme el aguinaldo de mí ex pareja ya que yo estoy con los nenes y con eso pude comprarles ropa y comida”.

Finalmente recordó que “durante en los embarazos también me la hacía pasar malísimo. Lo que pasa es que nunca terminé de hacer las denuncias, siempre las dejé a la mitad y siempre pensé que él podía cambiar pero nunca cambió. Esta vez, sino hubiera sido por el vecino capaz me terminaba matando”.

Fuente: La Prensa de Santa Cruz