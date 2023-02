Así atacaba el panadero acusado de abusar de sus empleadas

La semana pasada, en el marco de una investigación que ya lleva más de diez meses, la DDI de La Plata de la Policía Bonaerense allanó la confitería “La Ideal”, ubicada en diagonal 73 y calle 64 de la misma ciudad, y detuvo a de su dueño, S.D.M, de 46 años. La fiscal Betina Lacki lo acusó de un delito aberrante: abuso sexual gravemente ultrajante agravado contra varias de sus empleadas. La situación se conoció el año pasado, a partir de la denuncia presentada por una trabajadora de limpieza que, desde su ingreso al comercio, en 2019, fue víctima de reiterados ataques durante sus jornadas laborales.

Sofía Caravelos, abogada de la víctima que después de tres años de sufrimiento se decidió a hacer pública su fuerte historia, dialogó con Infobae y brindó detalles del modus operandi del acusado. Durante su relato, la letrada especificó que el presunto abusador aprovechaba los “puntos ciegos” del comercio —donde no llegan a filmar las cámaras de seguridad— para abusar de la víctima que representa.

“En la panadería había cámaras de seguridad pero no llegaban a determinados lugares, como el pasillo de sandwichería y los baños. Era habitual que la saludara cuando llegaba, luego pasaba por un lugar donde estaba limpiando y la tocaba. Le decía lo que se le ocurría, sin filtro”, contó Caravelos. Además, precisó que el imputado “tenía escondidos profilácticos y geles íntimos en los huecos donde van las lámparas dicroicas” del comercio.

LA ENCERRO EN EL BAÑO

La abogada relató un incidente en particular, que ocurrió luego de dos años dentro de la panadería. Caravelos aseguró que el acusado “encerró en el baño” a su clienta e intentó bajarle los pantalones”. “Ella gritó y lo arañó, no soportó más, tomó sus pertenencias y se fue. Al bajar las escaleras, se sacó el delantal, miró a una de las cámaras de seguridad, hizo una seña de fuck you -con su dedo medio- y se fue”, detalló. Luego, se decidió a hacer la denuncia en su contra.

A pesar de los repetidos manoseos en su puesto de trabajo, la joven necesitaba el dinero y al otro día se presentó en el lugar para intentar dialogar con su jefe. Pero eso no fue posible: el mismo hombre que la había atacado le negó el ingreso al comercio y ella se consideró despedida.

Producto del temor que le provocaba exponer el tormento que había vivido durante tanto tiempo, la víctima esperó tres años para contar su historia. Casualmente lo hizo el 8M —Día Internacional de la Mujer— del año pasado, a través una publicación en su cuenta de Instagram. Ese posteo motivó a otras trabajadoras y ex empleadas de la panadería “La Ideal” a contactarla para solidarizarse con ella y relatarle los aberrantes episodios de abuso que habían sufrido con su empleador.

Al contar con nuevos y reveladores testimonios de otras víctimas, S.F.R. se comunicó con la doctora Caravelos porque necesitaba asesoramiento antes de presentar una denuncia penal contra el abusador. “Tenía miedo de denunciar por temor a represalias. Es un hombre acomodado en La Plata. (A las víctimas) Les decía ‘ustedes hagan lo que quieran’. Se les reía en la cara”, aseguró la letrada.

Cuatro víctimas de S.D.M. declararon en su contra. Todas relataron sus propias experiencias, en tanto que dos de ellas pidieron reservar su identidad. La lista de víctimas podría crecer en los próximos días. “Tengo dos más que se contactaron ahora con la denunciante”, contó Caravelo.

Este sábado, el panadero continuaba detenido mientras la fiscal Lacki esperaba recibir nuevos testimonios de víctimas y el análisis al iPhone del panadero, secuestrado en el allanamiento. También se secuestraron los registros de cámaras de seguridad.