Asturiano y La Super Económica 'B' avanzaron a semifinales en la C-13

Los equipos de Asturiano, que fue primero en la fase regular, y La Super Económica ’B’ que terminó segundo, se clasificaron de manera directa para jugar las semifinales del torneo Clausura 2022 que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

Por su parte, Los Titanes, por quedar tercero en la misma instancia, espera por su rival que tendrá que enfrentar en cuartos de final, y que saldrá del ganador entre Lanús y Casino CR ’C’.

Asimismo, los cruces de octavos quedaron definidos de la siguiente manera: 4º Chacarita vs 9º Petroleros FS; 5º Fortaleza vs 8º Club Cabrera; 6º Lanús vs 7º Casino CR ’C’.

El torneo continuará toda la semana, ya que este lunes, desde las 20:15 se jugarán cuatro partidos de la fase clasificatoria, también en el gimnasio municipal 2 del barrio Pueyrredón.

.........................

Panorama

CATEGORIA 2011 (C-11)

- Huracán 7 (Uriel Funes 4-Bautista Barría –Lautaro Ríos 2-) / EFIUOCRA 1 (Ian Levicoy).

- Juanes Motos FS 1 (Santiago Beltrán) / Nueva Generación 2 (Miguel Gómez 2).

- Los Titanes 4 (Ciro Uribe –Theo Uribe –Thiago Pereyra 2) / El Lobito 2 (Giovanni Baigorria –Jonathan Salazar).

CATEGORIA 2015 (C-07)

- Halcones Dorados 0 / Chacarita 4 (Valentino Leyh –Mateo Ovalle –Jeremías Flores 2).

CATEGORIA 2016/17 (C-07)

Participaron de los 8º Encuentros: El Lobito vs La Super Económica; Casino CR vs Nueva Generación; Chacarita vs Huracán y Lanús Infantil vs Asturiano Celeste.

CATEGORIA 2009/10 (C-13)

- Casino CR “B” 0 / Los Titanes 11 (Thiago Pereyra -Enzo Muñoz 7-Zahir Dure 3).

- La Super Económica “B” 12 (Matías Mercado 4- Brian Nieva -Emanuel Medina 6 –Thiago Maciel) / Casino CR “A” 0.

- Lanús 2 (Valentín Cañuequeo – Kevin Pichelef) / Club Cabrera 4 (Maximiliano Cuell - Thiago Achar - Thiago Cárcamo 2).

- Fortaleza 4 (José Arias 2 - Gabriel Vásquez 2) / Los Teros 1 (Thiago Heredia).

- Casino CR “C” 2 (Bruno Barría 2) / La Super Económica “A” 0.

- Halcones Futsal 5 (Thiago Coliboro 2 – Joel Mora - Gabriel Aguirre 2) / Petroleros FS 3 (Bautista Ricardi –Rubén González 2).

- Chacarita 2 (Thiago Sotelo 2) / Asturiano 0.

CATEGORIA 2007/08 (C-15)

- Petroleros FS 10 (Benjamín Manso –Facundo Millar 4 –Santiago

Cayupel –Raúl Castillo –Julián Martínez -Jordán Painel 2) / La Maquinita 3 (Ramiro Ortiz 2– Nahir Neira).

- Parma 0 / Juanes Motos FS “A”15 (Juan Cruz Barrientos 4 –Gabriel Cartagena 2 –Leonardo Vaca 4 –Santiago Villafañe 5).

CATEGORIA 2005/06 (C-17)

- Cepatacal 4 (Ernesto López 3-Lautaro Hernández) / Casino Futsal 1 (Thiago De Vadillo).

*Resultado parcial encuentro suspendido.

..................

Programa - Gimnasio Municipal 2 (Bº Pueyrredón)

LUNES (20:15 + 15’)

20:15 La Super Económica ’B’ vs Lanús Infantil; C-07, 2015, 9ª fecha.

20:55 Huracán vs La Super Económica ’A’; C-07, 2015, 9ª fecha.

21:35 Aldaba Futsal vs Lanús; C-17, 2005-06, 10ª fecha.

22:35 Casino CR vs CIPA; 2005-06, 10ª fecha.

MARTES (19:45+15’)

20:00 Lanús vs Parma; C-15, 20'07-08, 10ª fecha.

20:50 Los Teros vs Petroleros FS; C-15, 2007-08, 10ª fecha.

21:40 MyL Futsal vs Juanes Motos FS ’B’; C-15, 2007-08, 10ª fecha.

22:30 Flamengo vs Halcones Futsal; C-17, 2005-06, 10ª fecha.

MIERCOLES (20:00+15’)

20:15 Asturiano vs Huracán; C-09, 2013, 9ª fecha.

20:55 Casino CR vs Asturiano; C-07, 2015, 9ª fecha.

21:35 El Lobizón vs Club Los Ases; C-17, 2005-06, 10ª fecha.

22:35 Lanús vs Casino CR; C-17, 2005-06, 11ª fecha.

JUEVES (20:00+15’)

20:15 Junes Motos FS ’A’ vs Casino CR; C-15, 2007-08, 10ª fecha.

21:05 Guerreros FC vs UOCRA Futsal; C-15, 2007-08, 10ª fecha.

21:55 CIPA vs Cepatacal; C-17, 2005-06, 11ª fecha.

22:55 El Lobito vs Aldaba Futsal; C-17, 2005-06, 11ª fecha.

VIERNES (20:00+15`)

20:15 Halcones Futsal vs La Maquinita; C-15, 2007-08, 10ª fecha.

21:05 Club Los Ases vs Juanes Motos FS; C-17, 2005-06, 11ª fecha.

22:05 Casino Futsal vs Flamengo, C-17, 2005-06, 11ª fecha.

23:05 Halcones Futsal vs El Lobizón; C-17, 2005-06, 11ª fecha.