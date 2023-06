Ataron a un perro callejero a su camioneta y lo arrastraron por 15 cuadras

El animal, llamado Roco, fue encontrado tirado en la calle con heridas graves y un sangrado intenso. Una vecina lo vio y lo llevó a una veterinaria de Plottier.

Desde entonces, el perro, que estaba en estado de shock, sin apetito y sufrió múltiples traumatismos, quedó internado en la veterinaria Argentina de Río Negro en estado crítico.

"Me fui a trabajar y cuando regresé, lo vi todo ensangrentado y tirado en el suelo. Me desesperé. Mi vecina me contó que había visto a un vecino llamándolo, y cuando Roco se acercó, lo golpearon, lo ataron a una camioneta y se lo llevaron arrastrando”, expresó Daiana, quien encontró al animal en LMNeuquén.

El argumento de los agresores que atacaron al perro callejero en Neuquén

Daiana se dirigió junto con la testigo para increpar a los agresores en su casa y estos le dijeron que el perro había mordido a su madre, quien estaba bajo un tratamiento médico con antibióticos y permanecía en su casa.

“Nos enfadamos con el perro, fuimos a buscarlo, le pagamos y lo arrastramos. Deberíamos haberlo matado, pensamos que ya estaba muerto”, fue la respuesta que le dieron a Daiana.

“Me dijeron que pensaron que ya lo habían matado y que, si se hubieran dado cuenta de que seguía vivo, lo habrían arrastrado más”, agregó la joven.

Según los vecinos del barrio de El Bosque de Plottier, Roco tiene aproximadamente 10 años y hace tres años que vivía en esa zona, sin haber tenido nunca antes una reacción agresiva hacia alguien.

Daiana se encargó de presentar la denuncia en Zoonosis de la municipalidad de Plottier.