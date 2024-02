ATE le realiza el primer paro a Claudio Vidal

El gremio que en Santa Cruz ahora conduce Carlos Garzón no dio legitimidad a la paritaria central, en la cual otros dos sindicatos que nuclean a un reducido grupo de trabajadores estatales, UPCN y APAP, aceptaron la propuesta de incremento salarial de un 10% en febrero y otro 10% en marzo.

Contrariamente a lo que había difundido el Ministerio de Trabajo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta salarial del gobierno de Claudio Vidal desde un principio porque no se condice con la espiral inflacionaria. Por esa razón, lanzó un paro de 48 horas a partir de este jueves en diferentes ámbitos donde se desempañan sus afiliados; es decir en empresas y organismos estatales, entes descentralizados, establecimientos escolares, hospitales e incluso en algunos municipios.

En Caleta Olivia la medida de fuerza evidenció su mayor alcance en el Hospital Zonal (foto), ya que no hubo entrega de turnos para consultorios médicos y se resintió el servicio de limpieza y el de camilleros.

Además, vale señalar que la rama salud de ATE aún no fue convocada a paritarias y por si esto fuera poco, al paro también se plegaron numerosos enfermeros que no están afiliados a ningún gremio y que no solo reclaman una urgente recomposición de salarios que están muy por debajo de la canasta familiar, sino que además denunciaron la falta de insumos hospitalarios.

En el hall central del nosocomio, donde se colocaron numerosas banderas, carteles y afiches de ATE, desde hora temprana se fueron concentrando sus afiliados, en tanto que en otro sector se ubicaron los enfermeros.

Este es el primer paro de estatales que afronta el gobierno de Vidal y no se descartan otros ya que el sábado se sabrá, en nueva mesa de negociación paritaria, si los gremios docentes (ADOSAC y AMET) aceptan la propuesta salarial que se trasmitió a través del Consejo Provincial de Educación y que es similar a la que se hizo a ATE, UPCN y APAP.