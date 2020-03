El Gobierno, recién terminaría este viernes de cumplir con los sueldos de enero y que ya adelantó que al menos hasta julio continuará con el desdoblamiento de salarios. Ante este contexto es que ATECh decidió extender el paro por otras 72 horas.

“Le vamos a proponer a los trabajadores es la continuidad de un paro de 72 horas a partir del lunes (2 de marzo) que estamos convocado a la paritaria, asambleas el martes 3 y miércoles 4 y el miércoles definir en la reunión del Consejo Directivo la continuidad o no de la medida”, anunció a Radio 3 el secretario general de la ATECH, Santiago Goodman.

Fue al término del Congreso Ordinario que transcurrió por más de siete horas y en el que antes se habían aprobado por amplia mayoría la Memoria y Balance del 2018.

“Igualmente, las mociones sobre el pliego de reclamo han salido por unanimidad, o sea vamos a seguir exigiendo el fin del pago escalonado, que se pague en tiempo y forma, y la reglamentación de la Ley de Infraestructura”, sostuvo el gremialista.

“En relación al tema salarial, se ratificó la cláusula gatillo, entendemos que le ha hecho muy bien a nuestros salarios así que la vamos a llevar a la Comisión Negociadora, que la Zona Patagónica no impute Ganancias que es una vieja premisa que venimos sosteniendo y que el Incentivo Docente se pague con el salario”, fundamentó.

Respecto de las demandas relacionadas con la infraestructura y del TEG, Goodman explicó que “estamos monitoreando que se cumplan. Recién hablaba con una compañera del Suroeste y me decía que seis de 10 escuelas de Sarmiento no funcionan por un tema de infraestructura, no por la medida de fuerza de los trabajadores”.

“La reglamentación de la Ley de Infraestructura y el monitoreo sobre las inversiones edilicias empezarían a vislumbrar una situación diferente”, consideró Goodman sobre los plazos para resolver la situación de los edificios escolares.

“Ahora la Escuela 28 de Sarmiento tiene gas desde diciembre, pero todavía no puede ser habilitada. Es una primaria que al lado tiene una Escuela de Nivel Inicial y a dos cuadras una secundaria. En la Escuela 20 todavía estamos esperando que terminen el revoque, en la 5 de Trelew lo mismo con el SUM, en la 7721 sigue sin funcionar la caldera. Ustedes me dirán que no hizo tanto frío estos días, pero tampoco hay que ir a resolverlo el día que haga frío y tengamos que suspender las clases, y así como un montón de establecimientos”, repasó el secretario general de la ATECH.

Sobre el mediodía, Goodman había sido consultado sobre la interna del gremio de cara a las elecciones de autoridades de mayo próximo y los posicionamientos políticos de las diferentes regionales: “en la dirigencia hay diferentes colores políticos, pero eso no incide en la toma de decisiones o no debería incidir, creo que hoy estamos todos encolumnados detrás de los reclamos genuinos”, sostuvo el máximo referente.