ATECh: "Les preocupa que nos organicemos para luchar"

El gremio docente aseguró que insistirá en que las asambleas se realicen durante los horarios de clase y no por fuera de la jornada escolar.

El fallo del juez Sergio Lucero confirmó que los gremios docentes deben realizar sus asambleas escolares fuera del horario de clases, pero la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) aseguró que insistirá en que se retrotraiga la medida.

Hay que recordar que en octubre del año pasado el Ministerio de Educación de Chubut emitió la resolución 782/22 que prohibía las asambleas en horario escolar y que establecía sanciones para los trabajadores que quisieran llevar adelante esta medida.

En este contexto, el gremio docente presentó un recurso de amparo ante la Cámara de Apelaciones de Trelew. La Justicia citó a dos audiencias de carácter conciliatorio, pero no hubo acercamiento entre las partes. “El Gobierno se negó a llegar a un acuerdo regulatorio de las asambleas”, subrayaron desde ATECh.

El 12 de enero la Cámara emitió un dictamen en el que rechazó el amparo por considerar que es una resolución interna del Ministerio de Educación que todavía no produce afectación. “Reconoce el derecho a asamblea y plantea que este debe ser acordado entre las partes. No acordamos con los fundamentos del rechazo. Creemos que hay una restricción inaceptable al derecho a reunión y que no hay voluntad de hacerlo respetar. Aun así, el fallo deja lugar a nuevos amparos al producirse la afectación puntual del derecho que reconoce”, consideraron desde el gremio docente.

En este sentido, el sindicato conducido por Daniel Murphy convocó a defender las asambleas escolares. “Este ataque del Gobierno demuestra la importancia de las asambleas en la organización docente. Demuestra que les preocupa la organización del colectivo docente para la lucha. Justamente por eso no podemos renunciar a ellas”, aseveraron.

“Seguiremos adelante con el reclamo por las vías judiciales y administrativas correspondientes. Los derechos se sostienen ejerciéndolos y enfrentando en unidad las prohibiciones y amenazas”, subrayaron.