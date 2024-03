Atentado: las razones que habría tenido uno de los atacantes

Luego del atentado que dejó al menos 133 muertos y más de 100 heridos, el Servicio de Seguridad de Rusia difundió un video donde uno de los sospechosos detenidos aseguró que le pagaron 500 mil rublos por disparar, lo que equivale a un poco más de 5.000 dólares.

El Comité de Investigación ruso señaló que cuatro de los 11 detenidos estuvieron implicados de forma directa en el atentado que comenzó con un ataque a tiros y terminó con un incendio en el edificio que provocó el derrumbe del techo de su sala de conciertos.

Según los medios rusos, uno de los sospechosos fue identificado como Fariduni Shamsiddin y entró a Rusia el 4 de marzo desde Turquía. En el video que se difundió, le preguntaron: "¿Disparaste? ¿A quién?" y mientras lo tenían contra el suelo y agarrado del pelo, contestó: "A la gente". Cuando le interrogan la razón, respondió "por dinero".

Además, contó que recibió instrucciones de desconocidos a través de Telegram para llevar a cabo el atentado a cambio del dinero. Luego lo indagaron sobre cuánto cobró. "Aproximadamente medio millón de rublos. Aún no lo he recibido, solo la mitad. Me lo transfirieron a una tarjeta. No tuvimos tiempo para recibir el dinero", aseguró el detenido, según las imágenes difundidas.

Con respecto a las armas aclaró: "Ellos las trajeron. No sé quiénes son, me escribieron por Telegram sin nombres ni apellidos".

Otro de los detenidos afirmó que vivía en un albergue en Dmitrovka y que, como no tenían trabajo, respondieron al llamado de "un tal Abdullo" que los contactó por Telegram y les ofreció mucho dinero por ir a dispararle a desconocidos en Moscú.

El Estado Islámico reivindicó la masacre que se cometió el viernes pasado en una sala de conciertos de Moscú, donde el número de muertos ascendió a 133 y otro centenar resultaron heridas dentro del centro comercial en las afueras de la capital de Rusia.

Por su parte Ucrania -actualmente en guerra con Rusia- consideró que el acto es una "operación" del Kremlin.