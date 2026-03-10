Atlético Madrid goleó a Tottenham con un doblete de Julián Alvarez

Fue 5-2 por el juego de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Bayern Munich aplastó 6-1 al Atalanta, Galatasaray venció 1-0 a Liverpool y Newclaste empató 1-1 ante Barcelona.

Atlético Madrid de España, que dirige el argentino Diego Simeone, dio un paso importante en pos de clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.

En el partido de ida de la serie de octavos, jugado en el estadio Wanda Metropolitano, se impuso por 5-2 ante el Tottemham Hostpur de Inglaterra, en un partido donde Julián Alvarez -ex River Plate-, marcó dos tantos.

En 22 minutos, los primeros 16 con el arquero Antonin Kinsky -reemplazado por Igor Tudor con el 3-0-, abapulló al conjunto londinense, que le obsequió con un inicio de noche tan plácido como inimaginable en el Metropolitano.

Cada regalo del equipo inglés, a cada cual más espléndido, lo aprovechó el Atlético como debe, con los goles de Marcos Llorente, Antoine Griezmann, Julián Alvarez y Le Normand para dejarlo todo casi sentenciado.

El 4-0 era mejor que el 5-2 final. Porque, después, Pedro Porro anotó el 4-1 aún en el primer tiempo, “La Araña” Alvarez restableció la ventaja con el 5-1 y Oblak falló también en su arco para el 5-2 de Solanke. La eliminatoria está muy encarrilada. Aún no resuelta.

En los otros resultados, Bayer Munich de Alemania aplastó de visitante al Atalanta de Italia por 6-1, con goles de Josip Stanisic, Michael Olise, Serge Gnabry, Nicolás Jackson y Jamal Musiala. Mario Pasalic descontó en el final para los de Bérgamo.

Por su parte, Galatasaray de Turquía derrotó por 1-0 de local al Liverpool de Inglaterra, mientras que Newcastle y Barcelona empataron 1-1. El gol del conjunto inglés lo marcó Harvey Barnes, mientras que Lamine Yamal -en el final- puso el empate para el elenco de España.