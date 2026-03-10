La actividad se desarrolló el fin de semana en los gimnasios municipales 1 y 2.

El futsal promocional disputó una nueva fecha del Apertura

Con un programa de más de 40 partidos, el fin de semana se jugó en dos escenarios, una nueva fecha de la fase clasificatoria del torneo Apertura 2026, que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

La actividad del sábado se desarrolló en el Gimnasio municipal 1 y 2, mientras que el domingo, la acción tuvo lugar únicamente en el escenario del barrio Pueyrredón.

A continuación se detalla todos los resultados y sus respectivos goleadores, correspondiente a una nueva fecha del fútbol de salón de la Asociación Promocional.

Panorama

C11 2015 (1ª fecha)

- La Súper Económica 3 (Giovani Arjona–Lucas Vidal–Francis De Vadillo) / Los Matadores 1 (Samuel Madrid).

- Lanús Infantil 2 (Tomás Serón 2) / Asturiano Celeste 2 (León Hernández-Noah Ruiz).

- Guardianes JL 0 / Halcones Dorados FC 3 (Alejo Ortiz-Dante Oske-Joel Reinoso).

- El Lobito Infantil 2 (Gonzalo Alaniz 2) / Parma Futsal 0.

- Vikingos FC HDP 2 (Santino Millalonco-Martín Sainte) / Juanes Motos FS 1 (Giovanni García).

- Casino CR 2 (Valentino Bermúdez-Giovani Suárez) / Comodoro FC 5 (Alfie Andretta 2-Milo Andretta 2-Lorenzo Altamirano).

C-11 2016 (1ª fecha)

- El Lobito Infantil 6 (Juliano Encina 2-Tahiel Mansilla-Benjamín Vargas 3) / Asturiano Celeste 1 (Giovanni Muñoz).

- Nueva Chicago 0 / Halcones Dorados FC 6 (Gian González 2- Gael Holgado-Valentín Vargas 3).

- Lanús 6 (Juan Mansilla 2-Bautista Gallardo 3-Valentino Quesada) / Lanús Infantil 3 (Matheo Manduca-Alejo Calculef-José Loncón).

- MyL Futsal 1 (Tomás Alvarez) / La Súper Económica 4 (Kenai Gómez 2-Uriel Castillo 2).

- Casino CR 6 (Uziel Vergara-Juan Cruz Demartini 4-Mateo Zamorano) / Los Rebeldes 2 (Máximo Pelozo-Laureano Pelozo).

- PM FC Azul 0 / PM FC Negro 0.

C-09 2017 (1ª fecha)

- El Lobito Infantil 4 (Michel Márquez 2-Valentino Navarro 2) / Asturiano Celeste 3 (Elías Avellaneda 2-Ian Córdoba).

- El Lobito Futsal 7 (Lionel Barrionuevo-Nicolás Ojeda 2-Darian Lavin 2-Santino Care-Thian Cárcamo) / Los Matadores 3 (Viko Narváez-Agustín Cid-Antonio Duré).

- PM FC Negro 3 (Felipe Aued-Lautaro Giménez-Emir González) / PM FC Azul 2 (León Villafañe-Vicente Gómez).

- Lanús 6 (Tadeo Domínguez 3-Giovanni Meza 3) / JM Futsal 2 (Genaro Avilés 2).

- Casino CR 1 (Joaquín Vicens) / Milan F.I 3 (Adrián Romero-Francisco Romero-Valentín Loncón).

C-09 2018 (1ª fecha)

- PM FC Azul 5 (Mateo Meza-Gael Cotidiano 2-Facundo Carro- Valentino Acosta) / PM FC Negro 3 (Ulises Cremona-Bautista Alaniz-Theo Guerrero).

- MyL Futsal 2 (Haziel Chiguay 2) / Nero Futsal 0.

C-13 (1ª fecha – Zona ‘A’)

- Lanús 3 (Santiago González-Luis Loncón-Benicio Bersais) / El Pilar Celeste 0.

- Guerreros FC 2 (Ian Gómez-Benjamín Barrientos) / JM Futsal 1 (Ian Almonacid).

- MyL 0 / Halcones Dorados FC 4 (Tiziano Aguilar 3-Ian Ulloa).

- Juanes Motos FS 1 (Juan Cantallops) / Lanús Infantil “A” 4 (Lian Cárcamo-Lisandro Hernández-Máximo Vera-Jeremías Pérez).

2ª fecha – Zona ‘A’

- Los Amigos FC 4 (Ciro Arriegada 2-Benicio Ontivero 2) / El Pilar Celeste 2 (Bautista Villegas 2).

- Casino CR 3 (Juan Cruz Carrizo 2-Ignacio Kochowicz) / JM Futsal 4 (Ian Almonacid 3-León Lodeiro).

1ª fecha – Zona ‘B’

- La 14 FC 0 / Los Matadores 2 (Franco Wynbergh-Joaquín Hidalgo).

- Parma Futsal 4 (Santino Tenorio-Máximo Soto-Lautaro Herrera 2) / La Cigarra 2 (Jeremías Soto-Lucca Andrade).

- Lanús Infantil “B” 3 (Juanse Ruiz-Jerónimo De Brito-Pedro Carro) / El Pilar Azul 0.

- Inter 10 (Alejo Miroglio-Diego Bravo-Renzo Castellano 2-Stefano González 3-Luciano Calderón 3) / El Lobito Futsal 2 (Romeo Vega- Benjamín Flores).

- Saavedra Futsal 1 (Matías Carrizo) / Juan XXIII 4 (Mateo Cardade -Giovanni Cabrera-Gael Granero 2).

C-15 (1ª fecha – Zona ‘’A’)

- CyS Futsal 15 (Leonel Robledo 6-Thiago Cancino 3-Alex Díaz 4- Andres Díaz 2) / Pietrobelli FC 1 (Thiago Mansilla).

- Lanús Infantil 2 (Ian Barría 2) / Saavedra Futsal 0.

1ª fecha – Zona ‘B’

- Los Titanes FC 2 (Bruno Salvo 2) / Nero Futsal 0.

2ª fecha – Zona ‘B’

- Lanús 6 (Benjamín Leiva-Santino Ojeda 2-Lautaro Ríos-Ian Villalba 2) / Deportivo DM 0.

- Los Matadores Azul 3 (Thiago Llanquín-Facundo Ferreyra 2) / MyL Futsal 2 (Joel Alvarez-Thiago Pinto).

C-17 (1ª fecha)

- Guardianes JL 3 (Santiago Lagos-Juan Zúñiga 2) / Saavedra Futsal 5 (Marcelo Carrasco 3-Levi Fernández-Enzo Rivera).

- La Súper Económica 4 (Sebastián Melián-Agustín Maripillan-Tobías López 2) / Los Titanes FC 0.

- 707 Futsal 3 (Mirko Largeaud 2-Eduardo Ortega) / Alma Gaucha 0.

2ª fecha

- Deportivo DM Negro 1 (Tobías Márquez) / Amigos del Poli 4 (Emanuel Medina-Matías Mercado-Luciano Santander-Gabriel Sánchez).

- El Lobito Futsal 2 (Walter Toledo 2) / 70/30 3 (Axel Sena-Bautista Colivoro 2).

- Lanús 5 (Mateo Morales 2-Cristian Ruiz-Bruno Toro 2) / 707 Futsal 2 (Thiago Morán-Benjamín Marques).

- CIPA 3 (Natan Meliunchun-Jeremías Mansilla-Tomás Muñoz) / MyL Futsal 2 (Román Díaz-Juan Ignacio Melián).